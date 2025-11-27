Cel puţin 55 de persoane au murit şi 123 au fost rărnite, iar alte 279 sunt dispărute după ce opt zgârie-nori dintr-un complex rezidenţial din Hong Kong au fost cuprinşi de flăcări. Peste o mie de pompieri şi poliţişti s-au luptat cu flăcările, iar 900 de persoane au fot evacuate.

Flăcările au ars necontenit şi în timpul nopţii. La locul tragediei a venit secretarul securităţii, Tang Ping-keung, totul în timp ce aproape sutele de persoane evacuate se gândeau la cei dragi prinşi în capcana mortală.

"Când a izbucnit incendiul, i-am spus (n.r. - soţiei mele) să fugă. Odată ce a ieşit din apartament, holul şi scările erau pline de fum şi era întuneric peste tot şi nu a avut altă variantă decât să se întoarcă în apartament", povesteşte un martor.

Cel puţin 270 de persoane sunt încă dispărute. Poliția din Hong Kong a arestat trei bărbați sub suspiciunea de omor din culpă, iar pompierii încearcă acum să afle cauza dezastrului. Echipele de salvare spun însă că au observat plăci de polistiren, extrem de inflamabile, montate pe ferestrele mai multor apartamente.

Zgârie-norii au 31 de etaje fiecare, iar în complexul rezidenţial sunt aproape 2.000 de apartamente în care trăiau peste 4.600 de oameni. Cele opt clădiri erau în renovare când a izbucnit incendiul. Plasa de protecţie şi schelele din bambus care le acoperă s-au transformat în combustibil pentru flăcări.

Printre victime se numără şi un pompier, mort la datorie. Autorităţile de la Hong Kong au ridicat starea de alertă la cel mai înalt grad.

"Temperatura din interiorul clădirilor este foarte ridicată, așa că ne este destul de dificil să intrăm și să urcăm la etaj pentru operațiunile de stingere și de salvare", a declarat Derek Armstrong Chan, director adjunct al Serviciilor de Pompieri.

O autostradă şi mai multe şosele din apropierea complexului rezidenţial în flăcări au fost închise. Aproape 200 de ambulanţe şi maşini de pompieri şi 1.100 de poliţişti şi pompieri au fost trimişi la locul dezastrului.

