Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiu devastator în Hong Kong: Bilanţul victimelor a urcat la 55 de morţi. 279 de persoane sunt dispărute

Cel puţin 55 de persoane au murit şi 123 au fost rărnite, iar alte 279 sunt dispărute după ce opt zgârie-nori dintr-un complex rezidenţial din Hong Kong au fost cuprinşi de flăcări. Peste o mie de pompieri şi poliţişti s-au luptat cu flăcările, iar 900 de persoane au fot evacuate.

de Redactia Observator

la 27.11.2025 , 09:44

Flăcările au ars necontenit şi în timpul nopţii. La locul tragediei a venit secretarul securităţii, Tang Ping-keung, totul în timp ce aproape sutele de persoane evacuate se gândeau la cei dragi prinşi în capcana mortală.

"Când a izbucnit incendiul, i-am spus (n.r. - soţiei mele) să fugă. Odată ce a ieşit din apartament, holul şi scările erau pline de fum şi era întuneric peste tot şi nu a avut altă variantă decât să se întoarcă în apartament", povesteşte un martor.

Cel puţin 270 de persoane sunt încă dispărute. Poliția din Hong Kong a arestat trei bărbați sub suspiciunea de omor din culpă, iar pompierii încearcă acum să afle cauza dezastrului. Echipele de salvare spun însă că au observat plăci de polistiren, extrem de inflamabile, montate pe ferestrele mai multor apartamente.

Articolul continuă după reclamă

Zgârie-norii au 31 de etaje fiecare, iar în complexul rezidenţial sunt aproape 2.000 de apartamente în care trăiau peste 4.600 de oameni. Cele opt clădiri erau în renovare când a izbucnit incendiul. Plasa de protecţie şi schelele din bambus care le acoperă s-au transformat în combustibil pentru flăcări.

Printre victime se numără şi un pompier, mort la datorie. Autorităţile de la Hong Kong au ridicat starea de alertă la cel mai înalt grad.

"Temperatura din interiorul clădirilor este foarte ridicată, așa că ne este destul de dificil să intrăm și să urcăm la etaj pentru operațiunile de stingere și de salvare", a declarat Derek Armstrong Chan, director adjunct al Serviciilor de Pompieri.

O autostradă şi mai multe şosele din apropierea complexului rezidenţial în flăcări au fost închise. Aproape 200 de ambulanţe şi maşini de pompieri şi 1.100 de poliţişti şi pompieri au fost trimişi la locul dezastrului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hong kong incendiu complex rezidential
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
O fată de 11 ani din Timișoara, înjunghiată de propria mamă, în timp ce dormea. Ar fi vorba de o răzbunare
O fată de 11 ani din Timișoara, înjunghiată de propria mamă, în timp ce dormea. Ar fi vorba de o răzbunare
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă simţiţi mai tineri decât vârsta reală?
Observator » Ştiri externe » Incendiu devastator în Hong Kong: Bilanţul victimelor a urcat la 55 de morţi. 279 de persoane sunt dispărute