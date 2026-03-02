Antena Meniu Search
Foto INFOGRAFIE. HARTA atacurilor din Golf. Cum au lovit SUA-Israel şi răspunsul iranian cu peste 25 de valuri

Statele Unite ale Americii şi Israel au atacat, sâmbătă dimineaţă, instalaţiile de război iraniene, dar au lovit şi "decapitat" şi întreaga conducere a statului din Golful Persic.

de Daiana Muflic

la 02.03.2026 , 19:27
SUA şi Iran au atacat, sâmbătă dimineaţă, Iranul, declarând că statul islamist nu poate ajunge să aibă arme nucleare. Bombele care au lovit Teheranul au "decapitat" conducerea Iranului, prima şi cea mai importantă victimă fiind liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

SUA şi Israel au lovit în primele 48 de ore peste 2.000 de ţinte. Au folosit bombardiere Stealth B-2 Spirit, dar şi avioane F-35 şi F-18. Ţintele au fost în Iran, dar şi în Siria, Irak ori Liban.

Cum a răspuns Iranul

Iran a răspuns prin lansarea de rachete balistice şi drone către Israel, dar şi către statele prietene din Golf - Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit, Iordania şi chiar Oman.

Iranienii au folosit rachete Fatah, dar şi drone Shahed-136.

