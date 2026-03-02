Înaltpreasfinţitul Teodosie riscă să rămână fără un acoperiş deasupra capului. Vila în care locuieşte Arhiepiscopul Tomisului a fost dată gratuit, prin decret, de Nicolae Ceauşescu acum 50 de ani. Documentul expiră luna aceasta, iar Înaltpreasfinţitul Teodosie ar putea fi nevoit să evacueze locuinţa cu vedere spre mare. Autorităţile locale vor decide dacă îl mai lasă să stea acolo după ce clădirea intră în administrarea lor.

În urmă cu 50 de ani, în martie 1976, Nicolae Ceauşescu semna decretul care transforma casa din centrul oraşului Constanţa în locuinţă arhiepiscopală. Timp de jumătate de secol imobilul a fost folosit gratuit. Anul acesta expiră ordinele comuniste.

"Clădirea care este chiar în dreptul Cazinoului din Constanţa cu o privelişte directă către mare şi care este monument istoric urmează să intre în proprietatea statului şi în administrarea municipiului Constanţa la sfârşitul acestei luni", transmite Andreea Filip pentru Observator.

Soarta ÎPS Teodosie, în mâinile autorităților locale

Articolul continuă după reclamă

Autorităţile locale vor hotărî soarta Înaltpreasfinţitului Teodosie. Dar până vine decizia arhiepiscopul ar putea fi obligat să se mute din casa unde a locuit 22 de ani.

"Da, în luna martie, acum. I s-a spus că totul este în regulă, se rezolvă sau s-a rezolvat. Nu ştiu unde o să stea că aici nu mai poate, aşa ştiu că este legea", a declarat un fost angajat al Arhiepiscopiei.

"Ei vor decide dacă vor continua parteneriatul cu Arhiepiscopia Tomisului şi vor da în folosinţă gratuită clădirea respectivă sau o altă măsură", a precizat Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte.

"Cred că o să o elibereze. Nu avem noi cum să administrăm până nu o avem în patrimoniu, inventariată şi băgată. Nu intră automat, este un proces de inventariere prin hotărâre de consiliu local", a subliniat Doru Iordache, consilier Primăria Constanţa.

Reacții împărțite în Constanța

Cert este că întreaga procedură birocratică şi legislativă este una foarte stufoasă şi durează foarte mult. Aşadar, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ar trebui să ia în calcul şi o altă clădire în care să locuiască în perioada următoare.

Nici Înaltpreasfinţitul Teodosie, nici reprezentanţii arhiepiscopiei nu au vrut să comenteze situaţia.

"Mie mi se pare că trebuie să plece de tot. Adică să se aplice legea absolut pentru toţi", a spus un localnic.

"Să i se ofere ceva pe măsura funcţiei pe care o are şi dacă se va putea şi ţine neapărat, să revină", a adăugat o altă persoană.

Vila "Nicolae Pilescu" a aparţinut medicului cu acelaşi nume. A fost construită în 1903 şi se remarcă prin arhitectura spectaculoasă, ferestrele mari care dau spre mare şi balconele cu o feronerie unică.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰