Tehnologia viitorului se mută din filmele science-fiction în viaţa noastră. Roboţii cu inteligenţă artificială şi telefoane cu dotări uimitoare sunt vedetele celui mai mare Târg Internaţional de Tehnologie de la Barcelona, la care participă peste 400 de companii.

Robotul prezentat de o companie din China a fost vedeta primei zile la târgul de tehnologie din Barcelona. Dotat cu cameră video şi inteligenţă artificială, a uimit publicul cu un salt pe spate şi o aterizare perfectă. Producătorii vor să facă din el menajera ideală, care să facă piața şi să spele vase.

Androidul este controlat cu un smartphone revoluționar.

"Este foarte interesant! Telefonul are un stabilizator pe trei axe. Pe lângă filmările extrem de fluide, poți folosi funcțiile de inteligență artificială ca pe un prieten virtual. De exemplu, îi poți cere să îți evalueze ținuta, iar el va da din cap și îți va spune ce părere are.", a spus Jason Goh, vlogger, pe contul de Youtube smashpop.

Robotul chinezilor este la concurenţă cu alt android programat să recunoască vocea utilizatorului și să îndeplinească sarcinile casnice care îi sunt cerute.

A verificat vremea, destinaţia şi livrarea solicitată de la curăţătoria chimică. Se poate ocupa inclusiv de rezervarea pentru cina în familie, o poate confirma prin notificare şi o poate reprograma.

La partea de componente IT, o companie asiatică a prezentat ecranul-hibrid, care se pliază şi se transformă, în funcţie de dorinţa utilizatorului, în laptop, tabletă sau consolă de jocuri.

Evenimentul a fost inaugurat oficial de Regele Filip al Spaniei, care a prezidat cina oficială alături de liderii giganților tehnologici.

"Tehnologia, și ar fi bine să ținem cont de acest lucru la un forum tehnologic ca acesta, trebuie să facă întotdeauna parte dintr-un cadru etic pentru a servi drept instrument. Nu pentru divizare, ci pentru conectare, nu pentru excludere, ci pentru dezvoltare și nu pentru confruntare, ci pentru pace.", a declarat Filip al 6-lea, regele Spaniei.

Peste 100.000 de vizitatori sunt aşteptaţi la Târgul de Tehnologie din Barcelona.

