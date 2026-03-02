Frontiera României intră în era digitală. De astăzi, ștampila din pașaport începe să dispară, iar în locul ei apare un sistem electronic care înregistrează automat fotografia și amprentele celor din afara Uniunii Europene. Noul mecanism funcționează deja în toate punctele de trecere a frontierei externe.

Așa va arăta de acum controlul la toate frontierele României unde se verifică pașapoarte. Sistemul european de intrare-ieșire înlocuiește ștampila clasică cu o înregistrare electronică.

"Primul pas a fost scanarea pașaportului, urmează preluarea imaginii faciale. […] Și acum, amprentele!", au explicat polițiștii de frontieră.

Implementarea programului a început în luna octombrie, iar de astăzi toate frontierele sunt dotate cu aproape 650 de dispozitive fixe și mobile pentru scanarea și amprentarea străinilor din afara Uniunii Europene care intră și ies din țară.

Cetăţenii din Republica Moldova, principalii beneficiari

Principalii beneficiari vor fi cetățenii din Republica Moldova, care vor sta mai puțin la vamă.

"La prima intrare sunt colectate datele biometrice necesare creării unui dosar individual, iar la călătoriile ulterioare, verificarea se va realiza automat. În acest fel, înlocuirea ștampilelor aplicate manual cu înregistrarea electronică va contribui la reducerea timpului de procesare", a explicat Cornel Stoica, șeful Poliției de Frontieră.

Sistemul calculează și durata șederii, cel mult 90 de zile într-un interval de 180.

"Eu vin destul de des în România, să-mi vizitez un prieten, și acum am trecut cel mai repede de control. Sunt din Istanbul, Turcia", a spus un turist.

Până pe 10 aprilie, ștampila va fi aplicată în paralel cu scanarea persoanelor. După această dată, controlul devine complet digital. Programul este finanțat de Comisia Europeană și se aplică în toate statele membre.

