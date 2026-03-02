Nepoata de 14 luni a lui Khamenei, ucisă în atacurile americano-israeliene. A murit și soția fostului lider

Una dintre nepoatele ayatollahului Ali Khamenei, în vârstă de 14 luni, a fost ucisă în atacurile aeriene americano-israeliene, a confirmat luni presa iraniană. Mai devreme a fost confirmat şi decesul soţiei ayatollahului, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh.

Soţia lui Khamenei, Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, în vârstă de 79 de ani, a murit din cauza rănilor suferite în urma atacului asupra reşedinţei ayatollahului, scriu EFE şi AFP, citate de Agerpres.

Soţia liderului suprem al Iranului Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă într-un raid aerian al SUA asupra reşedinţei sale din Teheran, a murit ca urmare a rănilor suferite, potrivit mai multor media iraniene, inclusiv agenţia de presă Tasnim.

Peste 40 de înalţi responsabili politici şi militari iranieni, reuniţi sâmbătă dimineaţă la o şedinţă în complexul rezidenţial al lui Khamenei de la Teheran, au fost ucişi după ce acest complex a fost bombardat şi complet distrus în faza iniţială a campaniei de atacuri aeriene lansată de SUA şi Israel asupra Iranului.

Articolul continuă după reclamă

Gărzile Revoluţionare iraniene au confirmat de atunci că ayatollahul Khamenei, în vârstă de 86 de ani, una dintre fiicele sale, un ginere, o noră şi un nepot au murit în atac. Sunt acum confirmate decesul soţiei sale, iniţial grav rănită, şi a unei nepoate în vârstă de un an şi două luni.

Iranul a decretat 40 de zile de doliu naţional după decesul ayatollahului Ali Khamenei, liderul spiritual al ţării începând din anul 1989.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

