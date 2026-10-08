Satul în care femeile trăiesc extraordinar de mult. Locul considerat paradisul longevităţii

Secretul longevităţii constă în a fi femeie, mai exact, o femeie dintr-o anumită zonă a Sardiniei, aceasta este concluzia unui studiu privind centenarii dintr-un mic sat de munte de pe insula italiană.

Sardinia a devenit cunoscută ca un paradis al longevităţii, în special pentru bărbaţii longevivi, în 1999, când un grup de sate izolate, situate pe versanţii provinciilor sale centrale şi estice, au fost clasificate printre cele cinci "zone albastre" ale lumii - zone geografice cu o concentraţie ridicată de centenari.

Acum, Bolotana, situată în zona Margine din centrul Sardiniei, la aproximativ 70 de mile (110 km) de zona albastră iniţială a insulei, s-a impus ca un nou candidat potenţial, afirmă cercetătorii, generând în fiecare an centenari, într-o tendinţă condusă de femei.

Un studiu realizat de profesori de la Universitatea din Sassari din Sardinia şi de la Universitatea din Alabama din Birmingham, din SUA, publicat în revista ştiinţifică Frontiers in Aging, a arătat că 13,8% dintre femeile din satul respectiv care ajung la vârsta de 70 de ani vor trăi până la 100 de ani - ceea ce plasează localitatea pe locul al doilea în lume în ceea ce priveşte longevitatea femeilor, după Hong Kong.

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În Italia, unde numărul centenarilor s-a dublat cu mult începând din 2009, 3,5% dintre femeile care ajung la vârsta de 70 de ani vor atinge această etapă importantă.

Cercetătorii au analizat registrele persoanelor născute în Bolotana între 1900 şi 1925 şi au constatat că 38 dintre acestea au trăit peste 100 de ani, rata lor de longevitate fiind cu 57% mai mare decât media naţională italiană.

Studiul a început în 2024 şi, la sfârşitul anului trecut, în Bolotana existau 12 centenari dintr-o populaţie de 2.266 de locuitori - aproximativ 12 ori mai mult decât media din Sardinia.

Şase dintre ei au decedat între timp, iar cei şase care au mai rămas sunt toţi femei, cele mai în vârstă având 102 de ani. Se preconizează că şi alţi locuitori vor atinge această vârstă de referinţă până la sfârşitul acestui an şi pe parcursul anului 2027.

Rezultatele studiului au arătat, de asemenea, că, în comparaţie cu celelalte patru "zone albastre" din lume - Okinawa din Japonia, peninsula Nicoya din Costa Rica, Ikaria din Grecia şi Loma Linda din California, SUA - zona din Sardinia era în expansiune.

"Ceea ce contează este că, pentru prima dată în mai bine de 25 de ani, am descoperit un loc în care oamenii trăiesc mult, în afara zonei albastre convenţionale (din Sardinia)", a declarat pentru The Guardian Giovanni Mario Pes, cercetătorul principal al studiului şi unul dintre creatorii conceptului de "zonă albastră".

"Însă, deşi Bolotana prezintă aceleaşi caracteristici, este chiar mai excepţională. În timp ce zona iniţială se remarca printr-un echilibru neobişnuit între cele două sexe, aici predomină longevitatea femeilor."