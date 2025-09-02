Antena Meniu Search
Întâlnire Putin-Fico. Singurul lider european care sfidează UE: "Suntem ca broasca pe fundul fântânii"

Premierul slovac Robert Fico s-a întâlnit astăzi cu preşedintele rus Vladimir Putin în China. Fico este singurul lider european prezent la Summitul din China.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 13:08
Prim ministrul Slovaciei, Robert Fico, a avut astăzi o întâlnire bilaterală cu preşedintele rus Vladimir Putin, în cadrul vizitei celor doi în China, pentru aniversarea a 80 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial. Xi Jinping va organiza o ceremonie - notează presa externă - grandioasă în cadrul căreia doreşte să expună forţa militară, dar şi influenţa Chinei.

Întâlnire Putin-Fico în China

Robert Fico, singurul lider european care a sfidat UE, deşi ţara sa face parte din Uniunea Europeană, şi a participat şi la parada de pe 9 Mai de la Moscova, a avut acum o întâlnire cu Vladimir Putin.

Fico, un opozant al sancţiunilor impuse Rusiei în urma declanşării atacului asupra Ucrainei, îşi doreşte ca ţara sa să continue importurile de energie din Rusia.

Ce i-a spus Fico lui Putin

În cadrul bilateralei din China, cei doi lideri s-au arătat destul de relaxaţi. Au încercat să glumească, dar au folosit şi un ton serios.

Fico i-a spus lui Putin că "astăzi Uniunea Europeană este ca o broască pe fundul unei fântâni". "Credem că cerul este doar atât de mare pe cât îl vedem cu ochii", a mai spus el.

Putin, către Fico: "Dacă sunt viu, deja e foarte bine"

De cealaltă parte, Vladimir Putin a glumit: "Dacă sunt viu, deja este foarte bine", aluzie la unele speculaţii pe seama stării sale de sănătate.

Putin a mai spus că "Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană", dar şi că "Rusia nu a avut, nu are şi nici nu va avea dorinţa de a ataca pe nimeni".

"Sub Trump, Statele Unite au început să audă Rusia. Un consens privind garanţiile de securitate pentru Ucraina poate fi atins", a conchis el.

