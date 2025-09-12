O femeie din Roma a primit interdicţia de a mai hrăni porumbei, pe fondul "iadului cu pene şi găinaţ" creat

Ordinul a fost emis după mai multe plângeri depuse de vecinii femeii, care acuză un adevărat " iad cu pene şi găinaţ ".

Primarul Romei a ordonat unei femei să nu mai hrănească zeci de porumbei care au invadat un bloc de apartamente, după ce locuitorii furioși, susținând că se îneacă în pene și găinaţ, au cerut ajutor în ceea ce a fost descris ca un "coșmar hitchcockian", conform Guardian.

De câteva luni, la etajul al treilea al unei clădiri de la adresa 108 Via Spartaco, o femeie poreclită de presă "Doamna Porumbeilor" a hrănit stolul de păsări care a afectat blocul. După nenumărate plângeri din partea locuitorilor, exasperați de stratul gros de găinaţ care acoperea interiorul clădirii și zonele publice de dedesubt - ca să nu mai vorbim de mașinile parcate - autoritățile locale au emis un ordin prin care i-a interzis să hrănească porumbeii.

Contactată prin interfon de site-ul local de știri Roma Today, femeia a răspuns: "Sunt activistă pentru drepturile animalelor în cadrul Ligii Italiene pentru Protecția Păsărilor - o importantă organizație de mediu din Italia dedicată conservării faunei sălbatice. Salvez animale aflate în suferință; nu le hrănesc pentru hobby. Salvez porumbei și alte animale precum pisici și câini", a spus ea. "Am pus mâncarea afară ca să-i salvez. Evident, dacă puneam mâncare pentru un porumbel, era inevitabil să vină și alții. Dar au fost atâtea minciuni, calomnii și amenințări la adresa mea.”

Întrebată despre mizeria cauzată de excrementele păsărilor, ea a adăugat: "Voi rezolva problema – pentru mine, pentru oamenii care locuiesc aici și pentru bieții porumbei care sunt adevăratele victime. Între timp, am încetat să mai pun hrană; sper să dispară. Sunt călcați aici."

Vecinii au filmat-o în repetate rânduri pe femeie în timp ce se presupune că hrănea păsările, punând mâncare pe pervazul ferestrei – "doamnei nu-i pasă deloc de disconfortul nostru", a declarat un locuitor pentru popularul program La Vita in Diretta de pe postul național de televiziune Rai. "Continuă să le hrănească cu semințe, bucăți de șuncă și pui, făcându-ne viața un iad."

O altă vecină a declarat pentru postul Rai că porumbeii "continuă să se reproducă și să depună ouă”, în timp ce alții au descris pentru Roma Today cum strada era "complet acoperită de găinaţ”, trotuarele "impracticabile și mirosul grețos", mașinile "sistematic murdare" și balcoanele abandonate. Fiecare încercare de a o convinge să se oprească a eșuat în ciuda unei hotărâri municipale care interzicea în mod explicit hrănirea sistematică a porumbeilor oriunde în Roma.

Deși administrația orașului Roma a explicat că "nu există încă dovezi directe ale unor probleme de sănătate", a avertizat cu privire la riscul potențial.

Prin urmare, primarul, Roberto Gualtieri, a ordonat "interdicția de a hrăni porumbeii și alte păsări sălbatice, interzicând în mod explicit aruncarea de resturi de hrană sau alimente pe jos”. În plus, locuitorii apartamentului de la etajul trei trebuie, "pe cheltuiala proprie, în termen de 10 zile de la primirea ordinului, să efectueze curățenie, igienizare, combatere a dăunătorilor și dezinfecție a zonelor afectate, restabilind condițiile adecvate de igienă, siguranță și sănătate".

