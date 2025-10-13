Cel puțin 64 de morți și 65 de dispăruți în Mexic. Inundaţii catastrofale

Mexicul este grav afectat de inundații devastatoare care au ucis cel puțin 64 de persoane și au lăsat alte 65 dispărute, în special în statele Veracruz, Hidalgo și Puebla.

Un membru al Gărzii Naționale, în cadrul Planului DN-III-E, scoate apă cu o găleată dintr-o casă inundată, în urma ploilor torențiale abundente care au afectat Ciudad Nezahualcóyotl, în estul Ciudad de Mexico, pe 29 septembrie 2025 - Profimedia

Echipele de salvare s-au mobilizat luni pentru a ajunge la persoanele izolate de inundațiile care au făcut 64 de victime în centrul și estul Mexicului, iar alte 65 de persoane sunt date dispărute.

Ploile torențiale au lovit mai multe state mexicane timp de câteva zile săptămâna trecută, transformând străzile satelor în râuri, provocând alunecări de teren și distrugând drumuri și poduri, conform AFP, citat de Mediafax.

Intervenție masivă a armatei mexicane

Președinta Claudia Sheinbaum a declarat luni că aproximativ 10.000 de soldați au fost mobilizați cu bărci, avioane și elicoptere în cadrul eforturilor de salvare și pentru a livra alimente și apă celor blocați.

Statele Veracruz, Hidalgo și Puebla au fost cele mai afectate, numai în Hidalgo fiind date dispărute 43 de persoane, potrivit Laurei Velazquez, șefa autorității de apărare civilă din Mexic.

Bilanțul victimelor a crescut rapid, de la 47 la 64 de morți în doar 12 ore. În municipiul Tenango de Doria din statul Hidalgo, locuitori au mers pe jos kilometri întregi în căutare de alimente și apă, drumurile inundate fiind inaccesibile pentru majoritatea vehiculelor.

Ploile torențiale au fost agravate de combinația dintre un sistem tropical din Golful Mexic și un front rece din nord. Sheinbaum a respins întrebările privind posibile eșecuri în ceea ce privește avertizarea timpurie, spunând că "ar fi fost dificil să avem informații în avans despre această situație, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în cazul uraganelor".

