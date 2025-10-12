Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal.

Inundaţii şi alunecări de teren de proporţii în Mexic. Cel puţin 41 de persoane au murit - Profimedia

Acest sistem tropical de precipitaţii a lovit Sierra Madre Oriental, un lanţ muntos care se întinde paralel cu coasta Golfului Mexic şi care este presărat cu mici comunităţi, multe dintre ele fiind izolate de lume.

Cel puţin 117 municipalităţi sunt afectate în statele Puebla, Hidalgo, Querétaro şi Veracruz, potrivit autorităţilor.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a ordonat mobilizarea a 10.000 de militari pentru a participa la operaţiunile de salvare.

De la mijlocul săptămânii, ploi intense au căzut în aproape tot Mexicul, provocând revărsarea râurilor, inundarea unor sate întregi, alunecări de teren, prăbuşirea drumurilor şi podurilor, precum şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică şi ale comunicaţiilor.

Peste 35.000 de locuinţe au fost avariate, în principal din cauza revărsării râurilor, care a forţat familii întregi să-şi părăsească locuinţele. Au fost deschise adăposturi pentru persoanele strămutate.

În statul Veracruz, zeci de profesori au lansat un apel pe reţelele sociale pentru a cere să fie evacuaţi pe calea aerului din comunitatea Xoxocapa, deoarece drumul de acces era impracticabil, curentul electric era întrerupt şi proviziile erau pe terminate.

În acelaşi stat, care are cele mai puternice râuri din ţară, mass-media locală a difuzat imagini cu familii întregi urcate pe acoperişurile caselor lor pentru a scăpa de revărsarea râurilor.

Mexic a fost lovit de ploi deosebit de abundente de la începutul anului, cu precipitaţii record în capitala Mexico.

