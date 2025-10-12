Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Inundaţii şi alunecări de teren de proporţii în Mexic. Cel puţin 41 de persoane au murit

Cel puţin 41 de persoane au murit într-o serie de inundaţii şi alunecări de teren provocate de joi de ploile torenţiale din estul şi centrul Mexicului, potrivit ultimului bilanţ anunţat sâmbătă de guvernul federal.

de Redactia Observator

la 12.10.2025 , 10:53
Inundaţii şi alunecări de teren de proporţii în Mexic. Cel puţin 41 de persoane au murit Inundaţii şi alunecări de teren de proporţii în Mexic. Cel puţin 41 de persoane au murit - Profimedia

Acest sistem tropical de precipitaţii a lovit Sierra Madre Oriental, un lanţ muntos care se întinde paralel cu coasta Golfului Mexic şi care este presărat cu mici comunităţi, multe dintre ele fiind izolate de lume.

Cel puţin 117 municipalităţi sunt afectate în statele Puebla, Hidalgo, Querétaro şi Veracruz, potrivit autorităţilor.

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a ordonat mobilizarea a 10.000 de militari pentru a participa la operaţiunile de salvare.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De la mijlocul săptămânii, ploi intense au căzut în aproape tot Mexicul, provocând revărsarea râurilor, inundarea unor sate întregi, alunecări de teren, prăbuşirea drumurilor şi podurilor, precum şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică şi ale comunicaţiilor.

Peste 35.000 de locuinţe au fost avariate, în principal din cauza revărsării râurilor, care a forţat familii întregi să-şi părăsească locuinţele. Au fost deschise adăposturi pentru persoanele strămutate.

În statul Veracruz, zeci de profesori au lansat un apel pe reţelele sociale pentru a cere să fie evacuaţi pe calea aerului din comunitatea Xoxocapa, deoarece drumul de acces era impracticabil, curentul electric era întrerupt şi proviziile erau pe terminate.

În acelaşi stat, care are cele mai puternice râuri din ţară, mass-media locală a difuzat imagini cu familii întregi urcate pe acoperişurile caselor lor pentru a scăpa de revărsarea râurilor.

Mexic a fost lovit de ploi deosebit de abundente de la începutul anului, cu precipitaţii record în capitala Mexico.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

mexic ploi inundatii alunecari de teren ploi torentiale
Înapoi la Homepage
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Laurențiu Reghecampf și clipele de groază în Sudan. Peste 60 de persoane, printre care 14 copii și 15 femei, ucise cu sânge rece în țara unde antrenează tehnicianul român
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Primăria care e condusă de doi soți de peste 18 ani și nimeni nu i-a oprit. Salariul edilului crește când vrea nevasta
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile?
Observator » Ştiri externe » Inundaţii şi alunecări de teren de proporţii în Mexic. Cel puţin 41 de persoane au murit