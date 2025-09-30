Ionuţ Moșteanu: România susține integrarea Muntenegrului în UE și stabilitatea strategică a Balcanilor de Vest
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a întâlnit la Varșovia cu vicepremierul muntenegrean Filip Ivanović. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională și au subliniat angajamentul comun pentru susținerea parcursului european al Muntenegrului.
Ionuț Moșteanu s-a întâlnit marți, la Varșovia, cu omologul său din Muntenegru, Filip Ivanović, pentru a discuta cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru integrarea europeană a Muntenegrului, transmite MEDIAFAX.
România și Muntenegru și-au reafirmat angajamentul comun pentru securitatea și stabilitatea Balcanilor de Vest, în cadrul unei întrevederi bilaterale care a avut loc marți, în marja Conferinței de Securitate de la Varșovia.
La discuții au participat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și vicepremierul muntenegrean, Filip Ivanović.
Sprijin ferm pentru integrarea europeană a Muntenegrului
România a reiterat sprijinul activ pentru obiectivul Muntenegrului de a adera pe deplin la Uniunea Europeană până în 2030, iar cei doi oficiali au subliniat importanța strategică a Balcanilor de Vest pentru securitatea întregului continent.
Moșteanu a evidențiat contribuțiile României în cadrul NATO și UE la stabilitatea regională, precum și sprijinul acordat prin instrumente financiare europene, inclusiv Facilitatea Europeană pentru Pace.
Partea română a felicitat Muntenegru pentru rolul constructiv în menținerea stabilității în regiune și pentru participarea la misiunile Uniunii Europene, inclusiv prin decizia Parlamentului de la Podgorița, din iunie 2025, de a se implica în misiunea EUMAM Ucraina.
Întâlnirea de la Varșovia a reconfirmat voința politică a celor două state de a coopera strâns pentru promovarea păcii și securității în Balcanii de Vest și a reprezentat un nou pas în susținerea parcursului european al Muntenegrului.
