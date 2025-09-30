Ionuţ Moșteanu: România susține integrarea Muntenegrului în UE și stabilitatea strategică a Balcanilor de Vest

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a întâlnit la Varșovia cu vicepremierul muntenegrean Filip Ivanović. Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională și au subliniat angajamentul comun pentru susținerea parcursului european al Muntenegrului.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, reacționează pe scenă în timpul Forumului de Securitate de la Varșovia (WSF), desfășurat la Varșovia, pe 29 septembrie 2025 - Profimedia

Ionuț Moșteanu s-a întâlnit marți, la Varșovia, cu omologul său din Muntenegru, Filip Ivanović, pentru a discuta cooperarea în domeniul securității și sprijinul pentru integrarea europeană a Muntenegrului, transmite MEDIAFAX.

România și Muntenegru și-au reafirmat angajamentul comun pentru securitatea și stabilitatea Balcanilor de Vest, în cadrul unei întrevederi bilaterale care a avut loc marți, în marja Conferinței de Securitate de la Varșovia.

La discuții au participat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, și vicepremierul muntenegrean, Filip Ivanović.

Sprijin ferm pentru integrarea europeană a Muntenegrului

România a reiterat sprijinul activ pentru obiectivul Muntenegrului de a adera pe deplin la Uniunea Europeană până în 2030, iar cei doi oficiali au subliniat importanța strategică a Balcanilor de Vest pentru securitatea întregului continent.

Moșteanu a evidențiat contribuțiile României în cadrul NATO și UE la stabilitatea regională, precum și sprijinul acordat prin instrumente financiare europene, inclusiv Facilitatea Europeană pentru Pace.

Partea română a felicitat Muntenegru pentru rolul constructiv în menținerea stabilității în regiune și pentru participarea la misiunile Uniunii Europene, inclusiv prin decizia Parlamentului de la Podgorița, din iunie 2025, de a se implica în misiunea EUMAM Ucraina.

Întâlnirea de la Varșovia a reconfirmat voința politică a celor două state de a coopera strâns pentru promovarea păcii și securității în Balcanii de Vest și a reprezentat un nou pas în susținerea parcursului european al Muntenegrului.

