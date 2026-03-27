Donald Trump a decis să amâne pentru a doua oară termenul-limită pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Liderul american spune că solicitarea a venit chiar din partea regimului de la Teheran. În caz contrar, Pentagonul a anunţat că va distruge centralele electrice iraniene.

Între timp, Moscova estimează că războiul va mai dura câteva săptămâni, perioadă în care Vladimir Putin le-a cerut marilor oligarhi să doneze statului toate profiturile obținute din exportul de petrol pentru a susţine războiul lui din Ucraina.

Donald Trump a decis să prelungească ultimatumul impus Iranului cu încă 10 zile. Este a doua amânare oferită de Casa Albă, după ce liderul american a dezvăluit că solicitarea a venit chiar din partea regimului de la Teheran. Iranul i-ar fi oferit lui Donald Trump 10 nave cu petrol pentru a prelungi termenul.

"Nu sunt disperat (n.r. - să închei un acord). Dacă aș fi fost disperat, el ar fi fost primul care ar fi aflat. Pete, hai să plecăm naibii de acolo. Sunt exact opusul unui om disperat. Nu-mi pasă", a declarat preşedintele Donald Trump.

Până pe 6 aprilie, Statele Unite spun că nu vor ataca infrastructura energetică a Iranului şi vor lăsa loc negocierilor de pace. La schimb, vor ca Iranul să renunţe la blocada din strâmtoarea Ormuz. În caz contrar, Statele Unite amenință cu bombardarea centralelor electrice iraniene.

"Iranul nu a vrut niciodată război. Iranienii sunt un popor pașnic și nobil, moștenitor al uneia dintre cele mai bogate culturi din lume", a declarat ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi.

Blocada asupra strâmtorii prin care trece 20% din transportul de petrol al lumii este considerată a fi cea mai mare ameninţare la adresa securității energetice din istoria omenirii. Trump încearcă să minimizeze pericolul unei crize economice, deşi preţurile la combustibil au crescut în toată lumea.

"Credeam că prețurile petrolului vor crește mai mult și că bursa va scădea mai mult. Situația nu a fost nici pe departe atât de gravă pe cât mă așteptam", a declarat preşedintele Donald Trump.

La summitul G7 de la Paris, secretarul de stat Marco Rubio încearcă să obțină sprijinul aliaților în războiul din Orient, în contextul în care Iranul amenință cu mobilizarea a un milion de soldați pentru a respinge o eventuală invazie terestră.

Sub ploaia de rachete care lovește bazele din Kuweit, Qatar și Arabia Saudită, Pentagonul a luat o măsură disperată, iar militarii americani au fost evacuați din unitățile distruse și cazați temporar în hoteluri.

Oficialii americani se tem acum de o criză a stocurilor de muniție. Probleme pare a avea şi Israelul. Şeful statului Major anunţă că ar avea nevoie de încă 15.000 de soldaţi, În timp ce Rusia, care de la începutul Războiului câştigă pe zi 760 de milioane de dolari din vânzările de petrol, recunoaşte că ajută Iranul.

"Am furnizat Iranului anumite tipuri de produse militare, dar nu putem accepta acuzațiile conform cărora am ajuta Iranul în domeniul informațiilor", a declarat Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei.

Potrivit agenţiei Reuters, Statele Unite pot confirma cu certitudine că au distrus până acum doar o treime din rachetele Iranului. Informațiile contrazic declarațiile publice ale președintelui Donald Trump, care a spus joi că Iranul mai are foarte puține rachete.

Regimul de la Teheran loveşte şi informatic administraţia Trump. O grupare de hackeri iranieni, care au pus o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru Donald Trump şi Benjamin Netanyahu au spart mailul şefului FBI, Kash Patel, şi au publicat mai multe poze intime cu acesta.

