Bolojan: "PSD s-a bazat pe faptul că va găsi în PNL premieri confortabili"

Într-un interviu în exclusivitate pentru Observator si observatornews.ro, premierul Ilie Bolojan a declarat că PSD şi-a bazat moţiunea de cenzură pe faptul că se va găsi un premier mai maleabil în PNL.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 20:05
Ilie Bolojan este de părere că întreaga acţiune a PSD şi AUR de a iniţia o moţiune de cenzură şi de a demite guvernul a avut ca fundament ideea că în interiorul PNL se pot găsi alţi lideri care nu aibă aceeaşi gândire politică precum el.

Bolojan a evitat să spună la cine se referă

"Bolile bugetare s-au agravat. Oamenii nu au mai perceput o forţă politică în opoziţie şi oamenii au votat masiv anti-sistem. Decizia este clară. Este o nouă majoritate PSD-AUR. PSD a fost notificat. Ei s-au bazat pe faptul că în PNL vor găsi premieri confortabili care semnează, nu deranjează şi le permit celorlalţi să şurubărească", a declarat Ilie Bolojan pentru Observator.

Întrebat dacă Predoiu s-ar potrivi acestei descrieri, Bolojan a evitat să răspundă: "Nu arunc nume pe piata, nu vorbesc despre nimeni".

