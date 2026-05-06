Ilie Bolojan: "Nu cred că mărirea TVA a stricat relația mea cu președintele Nicușor Dan"

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat de ce a decis să majoreze TVA la începutul perioadei sale la Palatul Victoria. "Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie", a explicat Bolojan.

de Redactia Observator

la 06.05.2026 , 19:54
Ilie Bolojan: "Nu cred că mărirea TVA a stricat relația mea cu președintele Nicușor Dan" Ilie Bolojan: "Nu cred că mărirea TVA a stricat relația mea cu președintele Nicușor Dan" - Profimedia
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Declarația a fost făcută într-un interviu exclusiv pentru Observator 19, realizat de Alessandra Stoicescu. Premierul interimar a fost întrebat de ce a decis să ia măsura privind majorarea TVA.

"Era inevitabilă, mi-am asumat măsura", a răspuns Bolojan adăugând că acestea au fost sfaturile economiștilor.

El a mai spus că "nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie".

Articolul continuă după reclamă

"Românii au văzut că se poate guverna și altfel în România, fără aroganță ... cu transparență ... am stabilit reguli pentru toată lumea, va fi greu pentru oricine va veni să nu procedeze la fel", a explicat premierul interimar.

Totodată, Ilie Bolojan a comentat evoluția relației cu președintele României, Nicușor Dan, după majorarea TVA.

"Nu cred ca a stricat-o (n.r. relația cu Nicușor Dan)", a precizat Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan s-a opus măsurii și în campania electorală a promis că nu va accepta majorarea TVA.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan după moţiunea de cenzură, Ilie Bolojan: "Nu am discutat în aceste zile. Vor fi consultări la Cotroceni".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicusor dan ilie bolojan alessandra stoicescu observator 19
Înapoi la Homepage
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Hantavirusul este existent și în România. Care sunt simptomele și riscurile acestei afecțiuni
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Hantavirusul a fost depistat în România! Ce simptome are virusul periculos
Comentarii


Întrebarea zilei
Renunţaţi la întâlnirile romantice din cauza costurilor prea mari?
Observator » Ştiri politice » Ilie Bolojan: "Nu cred că mărirea TVA a stricat relația mea cu președintele Nicușor Dan"
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.