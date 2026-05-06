Ilie Bolojan: "Nu cred că mărirea TVA a stricat relația mea cu președintele Nicușor Dan"

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat de ce a decis să majoreze TVA la începutul perioadei sale la Palatul Victoria. "Era inevitabilă, nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie", a explicat Bolojan.

Declarația a fost făcută într-un interviu exclusiv pentru Observator 19, realizat de Alessandra Stoicescu. Premierul interimar a fost întrebat de ce a decis să ia măsura privind majorarea TVA.

"Era inevitabilă, mi-am asumat măsura", a răspuns Bolojan adăugând că acestea au fost sfaturile economiștilor.

El a mai spus că "nu am făcut ce dă bine, am făcut ce trebuie".

"Românii au văzut că se poate guverna și altfel în România, fără aroganță ... cu transparență ... am stabilit reguli pentru toată lumea, va fi greu pentru oricine va veni să nu procedeze la fel", a explicat premierul interimar.

Totodată, Ilie Bolojan a comentat evoluția relației cu președintele României, Nicușor Dan, după majorarea TVA.

"Nu cred ca a stricat-o (n.r. relația cu Nicușor Dan)", a precizat Ilie Bolojan.

Președintele Nicușor Dan s-a opus măsurii și în campania electorală a promis că nu va accepta majorarea TVA.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan după moţiunea de cenzură, Ilie Bolojan: "Nu am discutat în aceste zile. Vor fi consultări la Cotroceni".

