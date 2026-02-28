Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a vorbit despre atacurile asupra Iranului și a discutat cu ministrul de externe al Israelului, precum și cu alți lideri regionali.

Şefa diplomaţiei europene: "Cele mai recente evoluţii din Orientul Mijlociu sunt periculoase"

"Cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu sunt periculoase. Regimul iranian a ucis mii de oameni. Programele sale de rachete balistice și nucleare, împreună cu sprijinul acordat grupărilor teroriste, reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității globale", a declarat Kallas, conform Reuters.

Oficiaul european a adăugat că Uniunea a adoptat sancţiuni împotriva Iranului inclusiv în dosarul nuclear.

"UE a adoptat sancțiuni dure împotriva Iranului și a sprijinit soluții diplomatice, inclusiv în chestiunea nucleară. De asemenea, UE se coordonează îndeaproape cu partenerii arabi pentru a explora căi diplomatice. Protecția civililor și dreptul internațional umanitar reprezintă o prioritate", a adăugat Kallas.

"Misiunea noastră navală Aspides rămâne în alertă maximă în Marea Roșie și este pregătită să ajute la menținerea deschisă a coridorului maritim", a declarat Kaja Kallas.

Israelul a lansat sâmbătă un atac asupra Iran, iar ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării. S-au auzit explozii în Teheran după un atac coordonat SUA-Israel. Iranul a ripostat trăgând rachete către Israel, dar şi către bazele americane din zonă.

Simona Moloiu

