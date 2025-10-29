Antena Meniu Search
Israel anunţă că "reia" armistiţiul din Gaza, după ce a atacat zeci de "ţinte teroriste"

Israelul anunţă că reia armistiţiul în Fâşia Gaza, după ce a atacat ”zeci” de ”ţinte teroriste” şi a vizat ”30 de terorişti” în Fâşia Gaza. Apărarea Civilă anunţă 50 de morţi, inclusiv 22 de copii şi mai multe femei.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 14:03
Israel anunţă că "reia" armistiţiul din Gaza, după ce a atacat zeci de "ţinte teroriste" Israel anunţă că "reia" armistiţiul din Gaza, după ce a atacat zeci de "ţinte teroriste" - Profimedia

"După o serie de atacuri în cursul cărora au fost lovite zeci de ţinte teroriste şi de terorişti", armata "a reluat aplicarea armistiţiului în urma încălcării acestuia de către Hamas", anunţă pe X armata israeliană.

Ea anunţă că a vizat "în cadrul acestor atacuri" 30 de şefi de mişcări înarmate care operează în enclava palestiniană.

Cel puţin 50 de plaestinieni - "inclusiv 22 de copii" - au fost ucişi în noaptea de marţi spre miercuri în aceste noi atacuri ale Israelului, anunţă Apărarea Civilă din Fâşia Gaza.

Alte aproximativ 200 de persoane au fost rănite într-o "încălcare flagrantă a acordului armistiţiului", a denunţat el, deplângând o situaţie "catastrofală şi terifiantă" în enclavă.

Acest nou episod violent - al doilea de la începutul armistiţiului, la 10 octombrie - a avut loc după uciderea unui militar israelian, marţi dimineaţa, în Fâşia Gaza.

Ministrul israelian al Apărării Israel Katz a anunţat că Hamasul a atacat militari israelieni şi a ameninţat că "va plăti scump".

