Stare de urgenţă în Italia, după ce vremea extremă a adus inundaţii şi alunecări de teren în mare parte a ţării.

la 10.09.2025 , 20:26

Cele mai afectate regiuni au fost Lombardia, Toscana şi Piemont, din zonele de centru şi de nord. De altfel, meteorologii au emis cod portocaliu de ploi torenţiale.

Pe insula Elba, 200 de oameni au rămas blocaţi după ce singurul drum către localitatea lor a fost acoperit de pământ şi pietre. În ultimele 24 de ore, pompierii au fost chemaţi la aproape 300 de intervenţii.

