Italia reglementează inteligența artificială. Pedepse cu închisoarea pentru deepfake-uri

Italia este prima țară din Uniunea Europeană care adoptă o lege completă care reglementează utilizarea inteligenței artificiale. Noua legislație limitează accesul copiilor la inteligenţa artificială, impune pedepse de până la 5 ani de închisoare pentru folosirea dăunătoare a tehnologiei și stabilește reguli stricte de transparență.

Italia reglementează oficial inteligența artificială. Pedepse cu închisoarea pentru deepfake-uri - 4 septembrie 2025 - Giorgia Meloni se întâlneşte cu preşedintele polonez Nawrocki, Roma, Italia

Actul normativ, promovat de guvernul Giorgiei Meloni, prevede sancțiuni pentru generarea și distribuirea de conținut moderat cu ajutorul inteligenţei artificiale, în special dacă acesta provoacă prejudicii, relatează The Guardian. Folosirea tehnologiei în scopuri penale, precum frauda sau furtul de identitate, va fi pedepsită mai aspru. Copiii sub 14 ani vor avea acces la aplicații care implică inteligenţa artificială doar cu acordul părinților.

Reguli stricte pentru utilizarea inteligenţa artificială în sectoare sensibile

Legea introduce obligații de transparență și supraveghere umană în domenii precum sănătatea, educația, justiția sau sportul. Doar conținutul generat cu aport intelectual autentic va putea beneficia de protecție a drepturilor de autor. De asemenea, extragerea de date va fi permisă doar pentru conținut neprotejat sau cercetare științifică realizată de instituții autorizate.

Pentru aplicarea legii, au fost desemnate Agenția pentru Italia Digitală și Agenția Națională de Securitate Cibernetică. Statul italian va susține inovația printr-un fond public de până la 1 miliard de euro, destinat firmelor din domeniile inteligenţei artificiale, telecomunicații și securitate cibernetică.

"Această lege readuce inovația în perimetrul interesului public, orientând inteligența artificială spre creștere, drepturi și protecția deplină a cetățenilor", a declarat Alessio Butti, subsecretar pentru transformare digitală.

