Liderii occidentali, scut în jurul lui Zelenski. Concluziile desantului european la Casa Albă

Liderii occidentali reuniţi luni la Casa Albă, premierul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO Mark Rutte, şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, subliniind importanţa unor garanţii de securitate solide şi evocând posibilitatea unor noi discuţii de pace între Zelenski şi Putin, în contextul eforturilor mediate de Donald Trump.

După summitul de luni de la Casa Albă cu liderii europeni şi Volodimir Zelenski, preşedintele american Donald Trump a anunţat că pregăteşte o întâlnire directă între liderul ucrainean şi Vladimir Putin, confirmată ulterior şi de Kremlin, care a precizat că cei doi au discutat telefonic despre "ridicarea rangului" negocierilor ruso-ucrainene.

Meloni: Italia susţine ideea garanţiilor de securitate bazate pe modelul articolului 5

Italia susţine eforturile SUA în direcţia păcii, rămâne de partea Ucrainei şi pledează pentru acordarea de garanţii de securitate Ucrainei, după modelul principiului articolului 5 din Tratatul NATO, a declarat prim-ministrul italian Giorgia Meloni în timpul discuţiilor de la Casa Albă, potrivit Ukrinform.

Articolul continuă după reclamă

"Este o zi importantă, o nouă faţă după trei ani şi jumătate în care nu am văzut niciun semn din partea Rusiei că ar exista o dorinţă de dialog. Deci, ceva se schimbă, ceva s-a schimbat datorită vouă, datorită şi impasului de pe câmpul de luptă, care a fost obţinut cu curajul ucrainienilor şi cu unitatea pe care noi toţi am oferit-o Ucrainei", a spus Meloni.

Ea a subliniat că Italia susţine eforturile preşedintelui SUA de a obţine pacea şi rămâne de partea Ucrainei. Şefa guvernului italian şi-a exprimat sprijinul pentru aplicarea principiului apărării colective, potrivit căruia un atac asupra unui aliat este considerat un atac asupra tuturor, aşa cum este consacrat în articolul 5 din Tratatul NATO.

Merz: Nu sunt sigur că Putin va avea curajul să participe la summitul cu Zelenski

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a susţinut o conferinţă de presă după întâlnirea între liderii europeni şi Donald Trump, afirmând că există sentimentul că acestea sunt zile decisive pentru Ucraina şi confirmând o informaţie apărută iniţial pe surse în publicaţia Axios că o întâlnire între Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin ar putea avea loc în două săptămâni, până la sfârşitul lunii august, cel puţin aşa şi-ar dori Donald Trump.

"Nu ştim dacă preşedintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune", a adăugat Merz. Trump a acceptat să lanseze o nouă invitaţie la o întâlnire tripartită după aceea, astfel încât negocierile să poată "începe cu adevărat", a adăugat Merz.

El a spus că aşteptările reuniunilor de luni de la Casa Albă nu au fost doar îndeplinite, ci şi depăşite. Merz a salutat, de asemenea, anunţul lui Trump cu privire la posibilele garanţii de securitate şi a subliniat că întreaga Europă trebuie să ia parte la acestea.

Cancelarul german a declarat că Trump a fost impresionat de faptul că europenii au venit ca un front unit, iar discuţiile lor cu administraţia americană se vor concentra acum pe detaliile garanţiilor de securitate pentru Ucraina. "Este absolut clar că întreaga Europă ar trebui să participe", a declarat Merz, lăudând anunţul lui Trump că Statele Unite sunt, de asemenea, pregătite să ofere aceste garanţii. "Toată lumea simte că acestea sunt într-adevăr zile decisive pentru Ucraina şi pentru Europa", a comentat cancelarul german.

Pe de altă parte, Friedrich Merz susţine că Ucraina nu ar trebui să fie obligată să cedeze Rusiei regiunea Donbas în cadrul negocierilor, comparând acest lucru cu situaţia în care SUA ar renunţa la un stat. "Cererea Rusiei ca Kievul să renunţe la părţile libere din Donbas corespunde, pentru a o spune direct, unei propuneri ca Statele Unite să fie nevoite să renunţe la Florida", a declarat Merz reporterilor după discuţiile de luni de la Casa Albă.

Preşedintele finlandez este sceptic în privinţa angajamentului lui Putin

Preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, a descris discuţiile de luni de la Casa Albă drept "constructive", dar este sceptic în ceea ce priveşte angajamentul liderului de la Kremlin faţă de pace.

"Întâlnirea pe care am avut-o la Casa Albă şi mai târziu în Biroul Oval a fost foarte constructivă. Pentru mine, principalul rezultat a fost garanţiile de securitate oferite de Europa şi Statele Unite, ale căror detalii vor fi stabilite în următoarea săptămână", a declarat Stubb.

El a spus că s-a convenit asupra garanţiilor de securitate şi asupra paşilor de urmat. Coaliţia celor care vor să ajute Ucraina a lucrat deja la garanţiile de securitate. "Vom continua pe baza acestora", a spus Stubb.

În ceea ce priveşte participarea SUA la garanţiile de securitate, deocamdată nu există detalii concrete. Preşedintele Trump urmează să ofere mai multe detalii despre rolul SUA în garantarea securităţii Ucrainei.

În ceea ce priveşte o potenţială întâlnire între Zelenski şi Putin, Stubb a declarat că este oarecum sceptic în ceea ce priveşte angajamentul lui Putin faţă de acest proces. "Nu se poate avea încredere în el", a spus Stubb. "Rămâne de văzut dacă va avea curajul să participe la o astfel de întâlnire (bilaterală, cu Zelenski) şi la cea trilaterală sau dacă doar trage de timp, încă o dată", a afirmat liderul finlandez.

Rutte: Întâlnirea de la Casa Albă a fost foarte reuşită

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pentru Fox News că întâlnirea lui Donald Trump cu Volodimir Zelenski şi alţi parteneri europeni şi NATO a fost foarte reuşită.

El a precizat că în cadrul întâlnirii s-a discutat despre garanţiile de securitate pentru Ucraina, dar mai multe detalii despre acest subiect vor fi discutate în zilele următoare. "Astăzi, accentul principal a fost pus pe garanţiile de securitate, iar liderii vor lucra la aceste măsuri în următoarele câteva zile", a declarat el.

Rutte a confirmat că se discută despre un acord de tipul articolului 5 din Tratatul NATO, însă, potrivit secretarului general al NATO, la întâlnirea de luni de la Casa Albă nu s-a discutat despre trimiterea de trupe terestre şi nici despre redesenarea graniţelor Ucrainei. Aceasta din urmă este o chestiune pe care numai preşedintele Volodimir Zelenski trebuie să o abordeze în cadrul unei potenţiale reuniuni trilaterale la care participă şi Rusia, a declarat Mark Rutte.

"Nu am discutat acest lucru astăzi", a declarat el la Fox News când a fost întrebat despre această problemă. "Toată lumea este clară, inclusiv (preşedintele american) Donald Trump, că atunci când vine vorba despre teritoriu, preşedintele ucrainean este cel care trebuie să discute acest lucru în cadrul trilateralei şi probabil la mai multe discuţii după aceea cu Vladimir Putin", a spus Rutte.

Înţelegerea de luni dintre lideri a fost că, pentru orice discuţie teritorială, ar trebui să existe garanţii de securitate, a spus Rutte. Fiecare ţară din coaliţie trebuie să fie de acord cu privire la ce vor însemna aceste garanţii, a adăugat el.

"Este un progres faptul că SUA se vor implica" în garanţiile de securitate, a punctat Rutte, fără a intra în alte detalii. El a spus că discuţiile de la Casa Albă au fost "foarte reuşite" şi l-a numit pe Trump un "pacificator pragmatic". "Face presiuni, dar caută şi modalităţi de rezolvare", a explicat Rutte.

Macron cere sporirea sancţiunilor împotriva Rusiei, dacă eşuează negocierile cu Kievul

Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, după summitul de la Casa Albă, că una dintre garanţiile de securitate care va trebui să însoţească orice acord de pace cu Rusia va fi o armată ucraineană "robustă", capabilă să descurajeze orice nou atac, relatează BBC şi Le Figaro.

"Am putut reveni în această după-amiază asupra conţinutului acestor garanţii de securitate, care constau într-o armată ucraineană robustă, capabilă să reziste oricărei tentative de atac şi să o descurajeze, şi, prin urmare, fără restricţii în ceea ce priveşte numărul, capacitatea sau armamentul", a declarat el presei în faţa Casei Albe.

Emmanuel Macron a solicitat însă "intensificarea sancţiunilor" împotriva Rusiei în cazul eşecului negocierilor cu Ucraina. "Dacă acest proces va fi respins, suntem cu toţii de acord că va trebui să intensificăm sancţiunile şi, în orice caz, să adoptăm o poziţie care să exercite o presiune mai mare asupra părţii ruse", a declarat preşedintele francez la Washington.

Macron susţine că Trump ar fi "dispus" să impună Moscovei sancţiuni secundare şi tarife vamale, dacă Rusia trage de timp şi a subliniat că preşedintele american a impus deja tarife Indiei pentru că a cumpărat energie rusească.

Starmer, foarte mulţumit de rezultatele întâlnirii de la Casa Albă

Prim-ministrul britanic Sir Keir Starmer s-a declarat "foarte mulţumit" de rezultatele întâlnirii de luni de la Casa Albă, în special de progresele înregistrate de lideri în două domenii: "un progres important în ceea ce priveşte garanţiile de securitate" şi "progrese reale în cadrul summiturilor bilaterale şi trilaterale", relatează BBC.

Întrebat despre tratamentul rezervat lui Putin, cu covorul roşu în Alaska, acum câteva zile, Starmer a declarat: "Susţin eforturile preşedintelui Trump de a obţine rezultate durabile şi o soluţionare paşnică a acestui conflict".

"Ziua de astăzi a demonstrat că am avansat şi că, în final, pentru mine, acesta a fost întotdeauna testul: facem progrese reale?", a mărturisit el, adăugând că întâlnirea a demonstrat un "sentiment real de unitate" între liderii europeni, Zelenski şi Trump. El a subliniat însă că "nu ar trebui luată nicio decizie cu privire la Ucraina fără Ucraina".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰