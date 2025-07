Focarul din Toscana a izbucnit în apropierea staţiunii Castiglione della Pescaia. Văpaia împinsă de rafalele de vânt s-a extins rapid şi a pârjolit un hectar de pădure.

600 de turişti au fost evacuaţi de urgenţă şi şi-au petrecut seara într-o sală de sport. Patru elicoptere de pompieri au reuşit să stingă flăcările.

"A izbucnit după prânz focul. Am văzut un fum negru şi am văzut cum, imediat, au început flăcările. Am fugit, am evacuat pe toată lumea din casă. Toată lumea era cu copiii. A fost destul de traumatizant", a povestit un martor.

Vezi și

Un alt incendiu, izbucnit în apropiere de Bari

Pompierii s-au luptat cu un incendiu puternic de vegetaţie şi într-o zonă turistică situată la sud de Bari. 3 oameni au fost răniţi, iar un bebeluş de 8 luni s-a intoxicat cu fum, după ce flăcările au înghiţit două tabere de vară.

Satul a fost evacuat de urgenţă, iar 150 de oameni şi-au petrecut seara într-o sală de sport. Alte familii au decis să se descurce pe cont propriu.

"Am dormit în maşină cu fetiţa mea de 7 ani. Fără pături, fără nimic", a spus o persoană.

Pompierii au pornit o anchetă, pentru a afla dacă flăcările au fost puse intenţionat.

Şi sudul Franţei a fost lovit de incendii de vegetaţie

Şi oraşul turistic Argelès, din sud-vestul Franţei, este pârjolit. Un incendiu puternic de vegetaţie a început în apropierea litoralului. Peste 350 de oameni şi-au părăsit casele de frica flăcărilor alimentate de vântul puternic.

Peste 90 de pompieri au fost mobilizaţi şi au reuşit, împreună cu o echipă de pompieri români, să stingă văpaia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Incendiile din destinaţiile de vacanţă vă fac să vă schimbaţi planurile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰