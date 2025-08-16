Antena Meniu Search
Jaf fulger în Seattle. Cum au reuşit patru hoţi să plece cu 2 milioane de dolari în mai puţin de 2 minute

Patru suspecți au furat bijuterii în valoare de două milioane de dolari în mai puțin de două minute în timpul unui jaf fulger la un magazin din Seattle, informează AP News., citată de Mediafax.

16.08.2025
Potrivit Departamentului local de Poliție, jaful a avut loc în timpul zilei de joi într-un magazin de bijuterii din West Seattle. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care cei patru suspecți au spart ușa de sticlă cu ciocane și au devastat șase vitrine, în 90 de secunde.

Ce au furat hoţii

Printre bijuteriile aflate în vitrine se numără ceasuri Rolex în valoare de 750.000 de dolari și un colier cu smarald evaluat la 125.000 de dolari. Unul dintre suspecți a amenințat angajații cu spray paralizant și pistol cu electroșocuri, însă nu au existat victime.

"Suntem foarte tulburați. Vom rămâne închiși o perioadă", a declarat Josh Menashe, vicepreședintele magazinul.

