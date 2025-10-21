Japonia are pentru prima dată în istorie o femeie premier

Conservatoarea Sanae Takaichi a fost desemnată marți premier al Japoniei, devenind prima femeie din istoria țării care preia această funcție, în urma formării unei coaliții parlamentare stabilite cu o zi înainte, după negocieri intense de ultim moment, relatează AFP, conform Agerpres.

Camera inferioară a Parlamentului nipon a desemnat-o pe Sanae Takaichi, 64 de ani, din primul tur. Numirea sa va deveni oficială atunci când ea va fi primită de împăratul Japoniei, Naruhito, mai târziu în timpul zilei.

A cincea lideră a arhipelagului în tot atâția ani se va confrunta cu toate acestea cu o situație politică delicată în țara sa.

O așteaptă o agendă internațională încărcată, pe care figurează în special vizita președintelui american Donald Trump săptămâna viitoare.

Sanae Takaichi câștigase pe 4 octombrie președinția Partidului Liberal-Democrat (PLD), formațiune de dreapta conservatoare la putere aproape fără întrerupere din 1955.

Însă PLD, tot mai impopular mai ales din cauza unui scandal financiar, a pierdut în ultimele luni majoritatea în cele două camere ale Parlamentului. Iar aliatul său tradițional, partidul centrist Komeito, s-a retras din coaliția lor înființată încă în 1999, din cauza acestui scandal și opiniilor conservatoare ale lui Sanae Takaichi.

Pentru a asigura alegerea ei la conducerea guvernului și a-i putea succeda premierului demisionar Shigeru Ishiba, ea a format prin urmare luni o alianță cu Partidul Japonez pentru Inovație (Ishin), formațiune reformatoare de centru-dreapta.

Ea s-a angajat să "întărească economia japoneză și să reclădească Japonia, pentru a face din ea o țară capabilă să își asume responsabilitățile față de viitoarele generații".

Sanae Takiachi, admiratoare a fostei șefe a guvernului britanic Margaret Thatcher, supranumită "Doamna de Fier", a promis un guvern cu un număr de femei "după model scandinav", comparativ cu numai două câte sunt astăzi în executivului lui Shigeru Ishiba.

Una dintre ele ar urma să fie Satsuki Katayama, fost ministru al Revitalizării regionale, ce va ocupa postul de ministru al finanțelor, potrivit media nipone.

Japonia este clasată pe locul 118 din 148 într-un raport pe 2025 al Forumului Economic Mondial privind decalajul între sexe, iar camera inferioară a Parlamentului include doar 15% femei.

Sanae Takaichi speră să sensibilizeze în legătură cu dificultățile legate de sănătatea femeilor și nu ezită să vorbească deschis despre simptomele sale legate de menopauză.

Pozițiile sale politice asupra egalității între bărbați și femei o plasează însă în dreapta PLD-ului deja conservator: astfel, ea se opune revizuirii unei legi ce obligă cuplurile căsătorite să aibă același nume de familie și susține o succesiune imperială rezervată bărbaților.

Takaichi se va confrunta de asemenea cu declinul demografic al Japoniei și relansarea celei de-a patra economii mondiale.

Coaliția sa cu partidul Ishin reprezintă 231 de locuri în Parlament, sub cele 233 necesare pentru majoritatea absolută, și prin urmare va trebui să trateze cu alte partide pentru a face să fie adoptate legile sale.

În trecut, Sanae Takaichi s-a exprimat în favoarea majorării cheltuielilor publice, asemeni mentorului său, fostul premier Shinzo Abe. Chiar dacă ea și-a temperat în ultimele săptămâni discursul cu privire la intenția sa de a recurge la cheltuieli publice masive pentru a relansa economia, victoria sa a propulsat Bursa de la Tokyo la niveluri record.

Sanae Takaichi și-a moderat de asemenea discursul asupra Chinei și s-a abținut cu prudență săptămâna trecută să se deplaseze la sanctuarul Yasukuni, simbol al trecutului militarist al Japoniei în ochii vecinilor săi.

