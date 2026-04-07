JD Vance către Viktor Orban: "Preşedintele vă iubeşte, la fel şi eu"

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a lăudat Ungaria şi pe premierul ţării Viktor Orban la sosirea sa marţi la Budapesta, pentru a impulsiona campania liderului naţionalist veteran în perspectiva alegerilor parlamentare de duminică, pe care, potrivit mai multor sondaje, Orban ar putea să le piardă.

de Redactia Observator

la 07.04.2026 , 17:23
Viktor Orban, un naţionalist eurosceptic aflat la putere din 2010, se confruntă cu cea mai dificilă campanie electorală din cariera sa, sondajele independente indicând că partidul său, Fidesz, riscă să piardă alegerile de duminică în faţa partidului Tisza, al rivalului său de centru-dreapta, Peter Magyar.

"Relaţia şi prietenia dintre Ungaria şi SUA sunt foarte importante pentru noi", i-a transmis Vance lui Orban înainte de începerea discuţiilor în spatele uşilor închise.

"În parte, pentru că iubim poporul ungar şi această naţiune şi cultură uimitoare, dar în parte pentru că preşedintele vă iubeşte, şi la fel şi eu, pentru că sunteţi o parte atât de importantă a ceea ce a făcut Europa puternică şi prosperă", a afirmat vicepreşedintele american, conform CTV News.

Vance şi soţia sa, Usha, au fost întâmpinaţi la aeroportul din Budapesta de ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, care a afirmat că această vizită ilustrează "o nouă epocă de aur în relaţiile dintre Statele Unite şi Ungaria".

Vance şi Orban urmează să discute despre migraţie, securitatea globală, cooperarea economică şi energetică, a declarat Szijjarto. Compania petrolieră ungară MOL ar fi de acord să cumpere 500.000 de tone de petrol din SUA pentru aproximativ 500 de milioane de dolari, a relatat anterior Bloomberg News.

Acest gest rar de susţinere manifestat personal faţă de Orban de către un înalt oficial american este cel mai recent exemplu al eforturilor depuse de Donald Trump pentru a-i susţine pe liderii de dreapta care îi împărtăşesc ideile, inclusiv în Argentina şi Japonia, notează Reuters.

