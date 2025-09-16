JD Vance, gazda show-ului lui Charlie Kirk. Vicepreşedintele SUA: A fost un războinic pentru ţara sa

The Charlie Kirk Show l-a avut aseară ca gazdă pe vicepreşedintele JD Vance, unul dintre bunii prieteni ai activistului ucis. Oficialul american l-a caracterizat pe Kirk ca fiind un războinic neînfricat. În tot acest timp, tânărul de 22 de ani care a fost arestat pentru asasinarea influencerului MAGA refuză să coopereze cu autorităţile.

Vicepreşedintele american JD Vance, un prieten apropiat al activistului ucis în urmă cu cinci zile, i-a adus numai cuvinte de laudă celui care a fost, în ochii lui, "un războinic pentru ţara sa".

"Nu cred că sunt singurul care spune că Charlie a fost cel mai deştept agent politic care există. Toată lumea îl cunoştea ca pe acest om neînfricat care făcea dezbateri, ca pe omul care ducea mesajul conservator în locuri ostile şi inspira generaţiile tinere să aibă curaj. Trebuie să ne asigurăm că ucigaşul este adus în faţa justiţiei şi, mai important, trebuie să vorbim despre această mişcare distrugătoare a extremismului de stânga care a crescut în ultimii ani", a declarat JD Vance.

Un consilier de la Casa Albă, Stephen Miller, a dezvăluit că ultimul mesaj primit de la Kirk a fost legat de sancţionarea organizaţiilor de stânga care promovează violenţa în ţară. "Vom canaliza toată furia pe care o avem asupra campaniei organizate care a dus la acest asasinat pentru a desfiinţa şi demonta aceste reţele teroriste".

Articolul continuă după reclamă

Între timp, Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani care a fost arestat pentru asasinarea influencerului MAGA, refuză să coopereze cu autorităţile şi nu-şi recunoaşte vinovăţia. The Washington Post scrie însă că suspectul pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie pe o platformă de mesagerie.

"Bună, băieţi, am veşti proaste pentru voi. Eu am fost la Universitatea Utah Valley. Îmi pare rău pentru toate acestea", a scris el. Mai mult, Kash Patel, şeful FBI, spune că ADN-ul suspectului a fost găsit pe o şurubelniţă şi pe un prosop în care Robinson şi-a înfăşurat arma de vânătoare. În continuare, FBI-ul încearcă să afle dacă puşca găsită într-o pădure de lângă scena crimei îi aparţine sau nu suspectului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰