Video JD Vance l-a sunat pe Trump în timpul discursului pentru Orban. Apelul a început cu un moment stânjenitor

Donald Trump nu îl părăseşte la nevoie pe Viktor Orban. Preşedintele american l-a trimis pe JD Vance să îl susţină pe partenerul său în campania electorală, înaintea alegerilor parlamentare.

de Alexandra Paraschiv

la 08.04.2026 , 08:24

În timpul unui discurs ţinut în faţa a 5.000 de oameni, mâna dreaptă a liderului american a fost, însă, protagonistul unui moment uşor stânjenitor. L-a sunat pe Trump, dar, prima dată, a intrat mesageria vocală.

JD Vance: "Să sperăm că va răspunde (Trump - n.r.), altfel va fi foarte jenant. (..) Bine. Bine, mai încerc o dată. Am semnal bun aici. Sună. E un semn. (..) Hei, aici JD, poţi să-mi acorzi o secundă?"

Donald Trump: "Tocmai... Mamă, ce mulţime ai acolo, JD! (...) Iubesc Ungaria şi îl iubesc pe Viktor. (...) Nu a permis oamenilor să ia cu asalt ţara voastră aşa cum au făcut alţii."

Articolul continuă după reclamă

Viktor Orban şi partidul său sunt în urma partidului de opoziţie cu peste 10 procente. În discurs, JD Vance s-a dezlănţuit la adresa Uniunii Europene: a acuzat blocul că se amestecă în scrutin şi că îl pun la zid pe Viktor Orban pentru că pune mai presus bunăstarea propriului popor decât interesele europene, motiv pentru care i-au tăiat fondurile.

Alexandra Paraschiv este în prezent Editor Observator pentru știrile dimineții. A absolvit facultatea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe Comunicării și programul de masterat în Jurnalism.

donald trump viktor orban
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta?
Observator » Ştiri externe » JD Vance l-a sunat pe Trump în timpul discursului pentru Orban. Apelul a început cu un moment stânjenitor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.