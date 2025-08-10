JD Vance: Nu vrem să mai dăm bani pentru războiul din Ucraina. Europa trebuie să îşi asume responsabilitatea

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a reiterat, în timpul unui interviu acordat canalului de televiziune Fox News, faptul că americanii s-au săturat să finanţeze războiul din Ucraina. Acesta a cerut europenilor să se implice mai mult în finanţarea Ucrainei şi a subliniat faptul că o întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski ar putea avea loc doar în prezenţa lui Donald Trump.

"Ce le-am spus europenilor este că uite, se întâmplă în curtea voastră, voi trebuie să ieşiţi în faţă şi să vă asumaţi un rol mai mare. Şi dacă vă pasă atât de mult de acest conflict, ar trebui să fiţi dispuşi să jucaţi un rol mai direct şi mai important în finanţarea războiului.

Eu cred că preşedintele, şi cu siguranţă America, am terminat cu finanţarea afacerii cu războiul din Ucraina. Vrem să aducem o rezolvare paşnică, vrem să oprim vărsarea de sânge dar americanii, cred, s-au săturat să continue să-şi trimită banii lor, taxele lor către acest conflict. Dar dacă europenii vor să ia iniţiativa şi chiar să cumpere armele de la producători americani, noi suntem de acord, dar nu o să mai finanţăm noi" a spus J.D. Vance.

Vance: Negocierile nu pot avea loc fără Donald Trump

Acesta a reiterat faptul că Vladimir Putin a spus că nu o să stea niciodată la masa negocierilor cu Volodimir Zelenski şi preşedintrele Donald Trump a schimbat acest lucru. Acesta a spus că se află în punctul în care încercăm să organizeze pentru a negocia pe marginea conflictului.

"Încercăm să găsim elemente de negociere cu care atât ruşii, cât şi ucrainenii pot trăi în pace relativă, în care se opreşte vărsarea de sânge. Nu o să facă pe nimeni extrem de fericit […] dar nu cred că aceste negocieri pot avea loc fără liderul Donald Trump" a mai spus J.D. Vance.

Întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin va avea loc pe 15 august

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că a obţinut un acord din partea ruşilor pentru o întâlnire cu Vladimir Putin. Întrevederea va avea loc vineri, 15 august, chiar pe tărâm american, în Alaska, stat cumpărat de americani în urmă cu mai bine de două sute de ani de la ruşi.

Potrivit unor surse, Vladimir Putin îi va cere lui Donald Trump să recunoască oficial cele 4 regiuni ocupate parţial, dar şi să-i oblige pe ucraineni să-şi retragă trupele de la graniţă. Ca să îl convingă pe preşedintele american, Moscova ar fi pregătit propuneri de investiţii de miliarde de dolari.

