Oficialii ucraineni şi europeni se opun ferm pretenţiilor de pace ale lui Vladimir Putin. Au propus ca înainte de orice măsuri, să fie instaurat un armistiţiu, iar schimbul de teritorii să fie reciproc. Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni peste doar cinci zile în statul american Alaska, pentru a purta negocieri de pace. Casa Albă ia în considerare să îl invite şi pe Volodimir Zelenski, potrivit unui înalt oficial american, citat de presa de peste ocean.

Potrivit jurnaliştilor de la Wall Street Journal, oficialii ucraineni şi europeni NU sunt de acord ca Putin să obţină controlul absolut asupra regiunilor din estul Ucrainei. Au propus ca înainte de toate, să aibă loc un armistiţiu. De asemenea, dacă Ucraina se retrage din anumite regiuni, şi Rusia să facă acelaşi lucru. În Ucraina, pretenţiile lui Putin au stârnit revoltă.

Întâlnire istorică Trump - Putin în Alaska

Vladimir Putin şi Donald Trump vor sta vineri faţă în faţă într-o întâlnire istorică. Locul e unul simbolic. Statul american Alaska va fi locul în care cei doi lideri de stat se vor aşeza la masa negocierilor de pace. Locaţia nu a fost aleasă întâmplător. Alaska se află la doar 88 de kilometri de Rusia şi, mai bine de 100 de ani, a făcut parte din fostul imperiul rus, până când regiunea a fost vândută americanilor, în 1867. De asemenea, Statele Unite nu fac parte din Curtea Penală Internaţională, astfel că Vladimir Putin nu riscă să fie arestat, cu toate că are pe numele său un mandat internaţional pentru crime de război.

Au trecut 10 ani de la ultima vizită a liderului de la Kremlin în Statele Unite. Era 2015, la un an de la anexarea ilegală a Crimeei. Acum, Putin speră că va reuşi să-l convingă pe Donald Trump să ridice o parte din sancţiunile economice impuse ţării sale şi să facă un schimb de teritorii cu Ucraina.

"Nu e nimic uşor. E foarte complicat. Vor fi nişte schimburi teritoriale care să aducă beneficii ambelor părţi", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

Putin i-a transmis lui Trump că opreşte războiul dacă Ucraina cedează Donețk. Planul de pace al liderului rus

Sunt vehiculate mai multe scenarii. Liderul rus le-ar fi promis americanilor că va îngheţa conflictul, dacă primeşte controlul asupra regiunilor Doneţk şi Lugansk - două zone ce sunt ocupate parţial de armata rusă. Aici se află cele mai mari zăcăminte ale Ucrainei de metale rare - grafit, litiu şi uraniu, evaluate la peste 350 de miliarde de dolari.

Ucrainenii vor fi nevoiţi să-şi retragă trupele de pe linia estică a frontului şi să se formeze o zonă tampon. Un alt scenariu este ca Statele Unite să recunoască oficial anexarea celor patru regiuni controlate parţial de către Rusia, din sudul şi estul ţării, în schimbul promisiunii că Moscova nu va mai invada, în viitor, Ucraina.

Trump ia în considerare să îl invite şi pe Zelenski în Alaska

Casa Albă ia în considerare să îl invite şi pe Zelenski în Alaska, potrivit unui oficial american de rang înalt, citat de presa americană. Un înalt oficial american și trei persoane informate despre discuțiile interne au declarat pentru partenerul NBC News al Sky News că administrația Trump analizează acum posibilitatea de a-l invita pe președintele ucrainean la summit. "Se discută", a declarat una dintre persoanele informate despre negocieri. Sursele au spus că o vizită a lui Zelenski nu a fost finalizată și nu este clar dacă liderul ucrainean va fi prezent în Alaska. Totuși, înaltul oficial al administrației a spus că acest lucru este "absolut" posibil. "Toată lumea speră foarte mult ca asta să se întâmple", a adăugat oficialul. Întrebat dacă SUA l-au invitat oficial pe Zelenski, un oficial de rang înalt de la Casa Albă a spus: "Președintele rămâne deschis unei întâlniri trilaterale cu ambii lideri. În acest moment, Casa Albă se concentrează pe organizarea întâlnirii bilaterale solicitate de președintele Putin".

Volodimir Zelenski a reafirmat sâmbătă că țara sa nu va încălca Constituția în privința integrității teritoriale, adăugând că "ucrainenii nu își vor ceda pământul".

"Ucraina a susţinut toate propunerile preşedintelui Trump. Ceea ce este necesar acum nu este o pauză din a ucide, ci o pace reală şi durabilă. Nu un armistiţiu cândva în viitor, peste câteva luni, ci imediat", a transmis preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Liderii europeni s-au întâlnit de urgenţă în Marea Britanie

Rămaşi în afara discuţiilor, liderii europeni s-au întâlnit de urgenţă în Marea Britanie, pentru a discuta situaţia. La întâlnire a luat parte şi vicepreşedintele american JD Vance. "Întâlnirea a fost foarte constructivă. Toate mesajele noastre au fost comunicate. Ni s-au luat în considerare toate punctele de vedere", a spus Zelenski. "Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni", a scris pe X preşedintele francez Emmanuel Macron, după ce a vorbit la telefon cu Zelenski.

Într-un comunicat comun, liderii Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Finlandei şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au transmis că "rămân angajaţi faţă de principiul conform căruia frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă".

"Orice acord între forţele americane şi Federaţia Rusă necesită sprijinul sau acordul europenilor, pentru că orice astfel de acord se va referi. Nu poţi să te asiguri că europenii vor îndeplini condiţiile unui potenţial acord, dacă nu sunt la masă. Europa, deşi vrea să vrea să fie o mare putere, vrea să fie un actor relevant, se arată mai degrabă ca un actor neputincios", spune Marius Ghincea, analist de politică externă.

Putin i-a întors invitaţia lui Trump. Următoarea rundă de negocieri ar putea fi la Moscova.

