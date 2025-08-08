Astăzi expiră termenul impus de preşedintele Donald Trump lui Vladimir Putin pentru a încheia războiul din Ucraina. Liderul rus şi cel de la Casa Albă urmează să se întâlnească în zilele următoare, însă fără Volodimir Zelenski şi alţi reprezentanţi europeni. Putin ar urma să-i ceară lui Trump să recunoască regiunile ocupate şi îi va propune, în schimb, afaceri de miliarde de dolari.

Propunerea pregătită de Putin, pentru ca Trump să recunoască teritoriile ocupate de Moscova în Ucraina

Sancţiuni economice dure şi taxe vamale de 100 la sută pentru partenerii economici ai Rusiei - China şi India. Acestea erau măsurile cu care ameninţa Donald Trump, înainte să se discute despre o întâlnire cu Vladimir Putin.

Reporter: Ultimatumul impus lui Vladimir Putin pentru un armistiţiu rămâne în picioare?

Donald Trump: Depinde de el. O să vedem ce are de zis, dar depinde de el. Sunt foarte dezamăgit, da.

Cu toate acestea, Trump a renunţat la ideea de a-i pune faţă în faţă pe liderul de la Kremlin şi pe Volodimir Zelenski.

"Ei vor să se întâlnească cu mine şi eu voi face tot ce pot ca să opresc măcelul", a declarat preşedintele american Donald Trump.

"Este corect ca Ucraina să participe la negocieri. Toată lumea ştie cu siguranţă că deciziile cheie în Rusia sunt luate de o singură persoană (n.r - Vladimir Putin). Şi că această persoană se teme de sancţiunile din partea Statelor Unite ale Americii", a precizat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Cerinţele lui Vladimir Putin

Potrivit unor surse, Vladimir Putin îi va cere lui Donald Trump să recunoască oficial cele 4 regiuni ocupate parţial, dar şi să-i oblige pe ucraineni să-şi retragă trupele de la graniţă. Ca să îl convingă pe preşedintele american, Moscova ar fi pregătit propuneri de investiţii de miliarde de dolari.

"Vrem investiţii comune, inclusiv cu investitori din Statele Unite, proiecte în regiunea arctică, metale rare, proiecte de infrastructură. Ele pot fi avantajoase atât pentru Rusia, cât și pentru Statele Unite", a subliniat Kirill Dmitriev, trimisul prezidențial rus pentru investiții internaționale.

Întâlnirea ar putea avea loc în Italia, Elveţia, Emiratele Arabe Unite sau chiar Ungaria. De altfel, Viktor Orban vrea să fie organizat un summit Europa - Rusia.

"Cancelarul german (n.r. - Friedrich Merz) și președintele francez (n.r. - Emmanuel Macron) ar trebui să se deplaseze la Moscova pentru a negocia în numele Europei. Sau, dacă nu se deplasează la Moscova, așa cum facem noi atunci când este necesar, să organizeze o astfel de întâlnire într-un loc situat pe un teritoriu neutru", a adăugat Viktor Orban, premierul Ungariei.

România a subliniat şi ea nevoia unui armistiţiu. Ministrul de Externe s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev. Acolo, oficialii ucraineni au anunţat că, anual pe 31 august, vor serba ziua limbii române, în cinstea comunităţilor de peste 150.000 de români şi 250.000 de moldoveni de pe teritoriul ţării.

