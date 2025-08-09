Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul

Preşedintele Donald Trump a anunţat, vineri, pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu Vladimir Putin va avea loc pe 15 august, în statul american Alaska. Anunțul liderului de la Casa Albă, care vine în ziua stabilită de el ca termen limită pentru ca Putin să facă pace sau să se confrunte cu sancțiuni economice severe, marchează un moment important în relația președintelui american cu omologul său rus, care nu a mai fost în SUA din 2015 și nu s-a mai întâlnit cu Trump din 2018.

Președintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a anunţat că se va întâlni cu liderul rus Vladimir Putin vinerea viitoare, în Alaska.

"Mult aşteptata întâlnire dintre mine, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vineri, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Vor urma detalii suplimentare. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni!", a transmis liderul de la Casa Albă pe reţeaua sa Truth Social.

Kremlinul confirmă summitul Putin-Trump în Alaska

Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind "destul de logică", relatează AFP, potrivit Agerpres. "Rusia şi Statele Unite sunt vecini apropiaţi, cu o graniţă comună", a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de presă ruseşti, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

Nu a existat nicio reacţie imediată din partea Ucrainei.

Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului

Oficiali americani, inclusiv Trump, au informat liderii europeni și oficialii ucraineni despre un plan propus de Vladimir Putin pentru oprirea războiului din Ucraina, în schimbul unor concesii teritoriale semnificative din partea Kievului, potrivit unor oficiali occidentali la curent cu situația, relatează CNN. Planul, prezentat de Putin emisarului special al lui Trump, Steve Witkoff, într-o întâlnire la Moscova, miercuri, ar presupune ca Ucraina să cedeze regiunea estică Donbas, cea mai mare parte fiind ocupată în prezent de Rusia, precum și Crimeea, pe care Rusia a anexat-o ilegal în 2014. Planul ar îngheța actualele linii ale frontului, dar alte detalii ale propunerii rămân neclare. Acesta a alarmat unii oficiali europeni, care și-au exprimat îngrijorarea că ar fi o încercare a lui Vladimir Putin de a evita sancțiunile amenințate de Donald Trump, care urmau să intre în vigoare vineri, oferind în schimb foarte puțin. Totuși, planul pare să fi fost motivul pentru care Trump a pus în mișcare pregătirile pentru un summit cu Vladimir Putin.

Liderul rus nu a mai fost în SUA de aproape un deceniu, când s-a întâlnit cu președintele de atunci, Barack Obama, la Adunarea Generală ONU, în septembrie 2015. În ultimele două zile au avut loc convorbiri suplimentare cu lideri europeni, inclusiv cu Witkoff și secretarul de stat Marco Rubio. Witkoff a discutat cu mai mulți oficiali europeni vineri, pentru a prezenta mai multe detalii despre plan. Nu este clar ce ar însemna planul pentru alte două regiuni din Ucraina, Zaporojie și Herson, unde Rusia controlează o parte din teritoriu, în afara faptului că ofensiva rusă s-ar opri acolo. De asemenea, nu este clar cum ar aborda propunerea lui Putin celelalte cereri ale liderului rus pentru a pune capăt războiului, inclusiv o promisiune că Ucraina nu va adera niciodată la NATO sau că își va limita dimensiunea armatei. Aceste condiţii au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile şi a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi, ca substitut în lipsa aderării la NATO, desfăşurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean, desfăşurare faţă de care Rusia se opune categoric.

În discuțiile sale, Witkoff le-a spus oficialilor europeni că propunerea înaintată de Putin este un pas în direcția corectă și că un plan de pace mai amplu ar putea fi negociat odată ce luptele încetează. Posibilitatea ca Rusia să preia controlul asupra Donețk și Lugansk într-un acord de încetare a focului a ridicat unele îngrijorări privind faptul că un astfel de acord ar putea încuraja Rusia să atace din nou Ucraina în viitor. "Recunoașterea oficială a teritoriului cucerit prin forță, fără a suporta un cost, este un stimulent pentru a continua în viitor", a declarat un oficial european la curent cu subiectul. "Ar putea încuraja Rusia să lanseze din nou atacuri asupra Ucrainei peste câțiva ani".

Trump: Avem o şansă la pace

Trump, care a recunoscut în ultimele luni că este frustrat de președintele rus pentru prelungirea conflictului, părea vineri mai optimist în privința perspectivei unui acord de pace. El a dat de înțeles că este concentrat în primul rând pe negocierea unei încetări rapide a ostilităților. "Liderii europeni vor să vadă pacea. Președintele Putin, cred eu, vrea să vadă pacea, iar Zelenski vrea să vadă pacea", a declarat Trump reporterilor la Casa Albă, înainte de a anunța întâlnirea din Alaska. A adăugat ulterior: "Instinctul meu îmi spune cu adevărat că avem o șansă la pace".

Dar perspectiva ca Ucraina să cedeze orice parte din teritoriul său Rusiei ar putea fi un obstacol major în negocierea încheierii războiului. Astfel de concesii sunt contrare Constituției Ucrainei, ceea ce înseamnă că Zelenski ar trebui mai întâi să obțină permisiunea parlamentului sau aprobarea prin referendum național înainte de a accepta o schimbare teritorială. Trump a minimalizat vineri aceste îngrijorări, spunând că l-a îndemnat pe Zelenski să netezească drumul către un acord. "Iese și obține ce are nevoie”, a spus Trump. "Nu este autorizat să facă anumite lucruri. I-am spus: ‘Ei bine, va trebui să le obții repede, pentru că, știi, suntem foarte aproape de un acord'". La începutul acestei săptămâni, Trump a promis că va impune noi sancțiuni Rusiei dacă Putin nu va încheia războiul din Ucraina până vineri, însă joi a adoptat un ton mai puțin dur, spunându-le reporterilor, în Biroul Oval: "Va depinde de (Putin)" dacă termenul de vineri va fi respectat.

Întrebat joi dacă Putin ar trebui să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski înainte de o întâlnire față în față între Trump și Putin, Trump a răspuns: "Nu, nu trebuie".

Ultima întâlnire Trump - Putin, în 2018

Trump și Putin s-au întâlnit față în față de șase ori în primul mandat al președintelui american, în principal la summit-urile G20 și întâlnirile APEC. Ultima lor întâlnire a avut loc în iulie 2018, la Helsinki, Finlanda. Summitul lor de mare profil, când Trump s-a situat de partea lui Putin în defavoarea agențiilor de informații americane, a fost unul dintre cele mai controversate momente ale primului său mandat și a declanșat zile întregi de reacții la Casa Albă. Ultima dată când Putin s-a întâlnit cu un președinte al Statelor Unite a fost în iunie 2021, la Geneva, Elveția, unde s-a văzut cu președintele de atunci, Joe Biden.

