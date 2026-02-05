Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Ţara care a schimbat banii se pregăteşte să topească peste 10.000 de tone de monede

Bulgaria face pași importanți în procesul de tranziție către moneda euro și se pregătește să tipărească primele bancnote euro, în limita cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE), informează Novinite.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 13:45
Varietate de bancnote internaționale în întreaga lume pentru rata de schimb valutar Ţara care a schimbat banii se pregăteşte să topească peste 10.000 de tone de monede - Shutterstock

Lotul iniţial de bancnote euro a intrat în circulaţie la începutul lui 2026, livrat prin Eurosistem, a anunţat Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Bulgariei (BNB).

În acelaşi timp, BNB intenţionează să distrugă prin topire vechile monede leva. Volumul total de monede retras din circulaţie este substanţial, depăşind 10.527 tone, scrie Agerpres. Până la finalul lunii ianuarie, peste 3,3 miliarde de monede de diverse valori au fost retrase din circulaţie. Lingorski a subliniat că nu este nicio grabă pentru cei care deţin încă monede leva.

La 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial, după ce în ianuarie cetăţenii bulgari au folosit în paralel leva şi euro. Cetăţenii pot continua pe termen nelimitat să schimbe restul de leva la BNB, în timp ce băncile comerciale acceptă schimbul până în 30 iunie.

Articolul continuă după reclamă

"Chiar dacă cineva descoperă după un deceniu monede leva, BNB încă le va schimba gratuit", a dat asigurări Lingorski.

Ţările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bulgaria monede euro
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Trei copile, surori, în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit de la etajul nouă după ce părinții le-au confiscat telefoanele. Niciuna nu a supraviețuit
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi planificat deja concediul de vară?
Observator » Ştiri externe » Ţara care a schimbat banii se pregăteşte să topească peste 10.000 de tone de monede