Ţara care a schimbat banii se pregăteşte să topească peste 10.000 de tone de monede

Bulgaria face pași importanți în procesul de tranziție către moneda euro și se pregătește să tipărească primele bancnote euro, în limita cotei stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE), informează Novinite.

Lotul iniţial de bancnote euro a intrat în circulaţie la începutul lui 2026, livrat prin Eurosistem, a anunţat Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Bulgariei (BNB).

În acelaşi timp, BNB intenţionează să distrugă prin topire vechile monede leva. Volumul total de monede retras din circulaţie este substanţial, depăşind 10.527 tone, scrie Agerpres. Până la finalul lunii ianuarie, peste 3,3 miliarde de monede de diverse valori au fost retrase din circulaţie. Lingorski a subliniat că nu este nicio grabă pentru cei care deţin încă monede leva.

La 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial, după ce în ianuarie cetăţenii bulgari au folosit în paralel leva şi euro. Cetăţenii pot continua pe termen nelimitat să schimbe restul de leva la BNB, în timp ce băncile comerciale acceptă schimbul până în 30 iunie.

"Chiar dacă cineva descoperă după un deceniu monede leva, BNB încă le va schimba gratuit", a dat asigurări Lingorski.

Ţările membre UE care nu au adoptat încă moneda unică sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca.

