Jurnalist francez ucis în Ucraina, într-un atac cu dronă al armatei ruse

Un fotojurnalist francez a fost ucis, iar un fotograf ucrainean a fost rănit după un atac cu dronă FPV lansat de armata rusă în estul Ucrainei. Brigada 4 Mecanizată a condamnat incidentul, considerându-l o încălcare gravă a dreptului umanitar internațional.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 20:55
Jurnalist francez ucis în Ucraina, într-un atac cu dronă al armatei ruse Fotografie cu o vestă antiglonț de război pentru jurnaliști, pătată de sânge, ilustrând victimele din mass-media în zone de conflict, 9 iunie 2018. - Shutterstock

Un fotojurnalist francez, Antoni Lallican, a fost ucis, iar fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko a fost rănit într-un atac cu dronă FPV al armatei ruse, a anunțat Brigada 4 Mecanizată a Ucrainei, relatează MEDIAFAX.

Antoni Lallican, reporter și fotograf din Franța, a murit vineri în urma unui atac țintit cu dronă de tip FPV lansat de armata rusă.

Alături de el, fotograful ucrainean Heorhii Ivanchenko, membru al Asociației Ucrainene a Fotografilor Profesioniști, a fost rănit și se află în stare stabilă după o intervenție chirurgicală, potrivit brigăzii.

Condamnări internaționale după atac

Cei doi jurnaliști purtau echipament de protecție inscripționat cu "Press", iar militarii ucraineni au condamnat atacul, pe care îl consideră o încălcare gravă a dreptului umanitar internațional.

Reporters Without Borders (RSF) a raportat că, de la începutul invaziei pe scară largă, forțele ruse au ucis cel puțin 13 jurnaliști și au rănit aproape 50, documentând aproape 150 de cazuri de abuzuri împotriva presei.

Antoni Lallican, stabilit la Paris, era cunoscut pentru reportajele sale despre probleme sociale și umanitare din zone de conflict.

A ajuns în Ucraina în martie 2022 și a documentat în special efectele războiului în Donbas, scrie Kyiv Independent.

Brigada 4 Mecanizată a transmis condoleanțe familiei și colegilor jurnalistului francez, subliniind că atacul demonstrează încă o dată "cinismul și brutalitatea" armatei ruse.

