Kasparov îl critică pe Nicușor Dan: Refuzul interdicției aeriene în Ucraina legitimează atacurile Rusiei

Fostul campion mondial la șah Garry Kasparov îl acuză pe Nicușor Dan că legitimează atacurile Rusiei asupra civililor ucraineni, după ce preşedintele a declarat că România nu susține o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, din teama unei confruntări cu Federația Rusă.

Fostul campion mondial la șah și unul dintre cei mai vocali opozanți ai regimului de la Kremlin, Garry Kasparov, a lansat un atac dur la adresa preşedintelui Nicușor Dan. Într-o postare pe rețeaua X, Kasparov a criticat refuzul autorităților române de a susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei. El susţine că această poziție este o formă de acceptare tacită a atacurilor rusești asupra populației civile.

Amintim că o "no-fly zone", adică o zonă de interdicție aerian, presupune ca avioanele militare sau civile să nu aibă voie să zboare într-un anumit spațiu aerian. În cazul Ucrainei, asta ar însemna ca NATO sau o coaliție internațională ar patrula cerul cu avioane de luptă pentru a interzice zborurile rusește iar dacă avioanele Moscovei ar încălca interdicția, ele ar putea fi doborâte.

"Frica de un dictator garantează tocmai rezultatul de care te temi"

"Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi", a scris Garry Kasparov, într-un mesaj care a generat reacții puternice în mediul online.

Comentariul vine după ce Nicușor Dan a afirmat la Antena 3 că România nu susține instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, deoarece se teme de o confruntare directă cu Federația Rusă. Declarația a fost interpretată de Kasparov drept o capitulare în fața politicilor ruse.

"Am avut discuţii incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul naţional de stat, consilieri, oameni din Armată, specialişti de politică externă. Pentru moment - mai degrabă nu. Dar, în funcţie de evoluţia lucrurilor, putem să reconsiderăm. (...) Sunt uzanţe internaţionale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Şi pe subiectul acesta, pe nişte interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict", a precizat Nicuşor Dan, la Antena 3.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, România a oferit sprijin logistic, umanitar și diplomatic Kievului, dar a evitat măsurile care ar putea duce la o escaladare militară directă.

Stabilit în exil de mai bine de un deceniu, Garry Kasparov este un critic virulent al lui Vladimir Putin. El a militat constant pentru sancționarea agresiunilor Moscovei și pentru sprijinirea fermă a Ucrainei.

