Kremlinul respinge acuzațiile României privind ingerința Rusiei în alegeri: La fel ca SUA, fără dovezi

Declaraţia procurorului general al României, Alex Florenţa, referitoare la intervenţia Rusiei în alegerile prezidenţiale din România nu corespunde realităţii, a declarat marţi seară purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la televiziunea rusă RBC.

"Declarația procurorului general al României, Alex Florența, despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale nu corespunde realității", a spus pentru RBC Dmitri Peskov. "Să ne amintim cum Washingtonul acuza Rusia de amestec în alegeri, încercări de destabilizare ș.a.m.d. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu este adevărat. În cazul României este la fel!", a adăugat el.

Tot marţi, Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a cataloga acuzațiile împotriva Moscovei ca fiind "nefondate și ridicole".

Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat marţi că, începând cu luna noiembrie a anului trecut, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a naraţiunilor şi mesajelor instigatoare la ură şi violenţă. El a explicat, într-o conferinţă de presă, modurile prin care s-au derulat atacuri hibride asupra ţării noastre, de care s-ar fi folosit şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

"Începând din cursul lunii noiembrie 2024, la nivelul comunităţilor extremiste, s-a constatat o intensificare a narativelor şi mesajelor instigatoare la ură şi violenţă asociate campaniei de promovare a unui candidat independent, care au creat un climat de panică la nivelul societăţii. Această creştere la nivel de conţinut instigator la acţiuni violente a fost iniţiată încă din perioada primului tur al alegerilor, evoluţia realizându-se, sistematic, prin promovarea de elemente de conţinut de instigare la ură generate prin intermediul inteligenţei artificiale. Acest tip de narative şi modalitatea de realizare a conţinutului online corespund tiparului de acţiune a Federaţiei Ruse, fiind semnalate şi în alte state precum Moldova sau Georgia. De asemenea, au fost utilizate canale de propagandă pro-ruse", a declarat procurorul general.

Parchetul General l-a trimis pe Călin Georgescu în judecată,alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, pentru complicitate la tentativă de lovitură de stat. Procurorul General a explicat într-o conferinţă de presă că Georgescu "a fost beneficiarul acțiunilor de război hibrid ale Rusiei", iar România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani. Ulterior seara, într-o intervenţie la Antena 3, Alex Florenţa a afirmat că unii dintre inculpaţii în dosarul lui Călin Georgescu au "legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă" şi a adăugat că o persoană din anturajul fostului candidat la alegerile prezidenţiale are filmări pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse.

"Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă. Inculpatul pe care îl aveţi în poză la momentul de faţă (n.r. în imagini erau Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi Eugen Sechila) este în afara oricărui dubiu. El este, de altfel, documentat în urma percheziţiilor informatice cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, fostul ambasador al Federaţiei Ruse sunt de asemenea absolut certe şi în afara oricăror dubii", a declarat Alex Florenţa.

El a adăugat că persoanele care au legături certe cu Rusia au inclusiv filmări pe reţelele de socializare: "O parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidenţiale, inclusiv unul dintre cei pe care îi aveţi în fotografii, este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiaţilor săi, ai prietenei şi aşa mai departe, cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse".

