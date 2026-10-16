Katie Zacharia a fost demisă după doar 5 zile ca purtătoare de cuvânt a Casei Albe

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, a fost demisă vineri, după mai puțin de o săptămână în funcție, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația, citate de The New York Times . Decizia vine după un debut controversat, marcat de critici privind prestația sa și calificările profesionale. Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că i-a sugerat acesteia să își reconsidere funcția.

Controversele au apărut după ce Donald Trump a prezentat-o drept „avocat”, deși Zacharia nu a promovat examenul de admitere în barou. Acest lucru a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care și-a prezentat pregătirea juridică. Zacharia a recunoscut ieri că a picat examenul de barou.

"I-am spus: Katie, știi că nu trebuie să faci asta dacă nu vrei. […] Dacă aș fi în locul tău, m-aș mai gândi", a declarat Trump astăzi, în fața jurnaliștilor, lângă elicopterul Marine One.

Potrivit BBC, președintele american a afirmat că presa s-a purtat "foarte urât" cu Katie Zacharia, sugerându-le reporterilor că poate această funcție nu este potrivită pentru ea.

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"I-am spus: 'Katie, este acest post potrivit pentru tine? Pentru că, sincer, nu ai nevoie de așa ceva. Nu trebuie să accepți să fii tratată atât de urât'", a declarat Trump, descriind-o drept "o persoană foarte drăguță".

Trump a comentat și cele două apariții recente ale lui Zacharia la Fox News, un post de televiziune în general favorabil republicanilor, unde aceasta și-a apărat prestația și calificările profesionale. Președintele a susținut că a fost tratată "destul de urât". "Bine ai venit în lumea lui Trump", a spus preşedintele american.

Katie Zacharia, criticată dur după primul briefing de presă

Katie Zacharia s-a confruntat cu numeroase critici de la prima sa apariție în calitate de purtător de cuvânt al Casei Albe, marți. Prima sa intervenție a durat mai puțin de 15 minute, timp în care a răspuns la doar trei întrebări din partea jurnaliștilor.

Cele mai multe controverse au vizat pregătirea sa juridică. Deși Donald Trump a prezentat-o drept "avocat", Zacharia nu a promovat niciodată examenul de admitere în barou și nu îndeplinește condițiile legale pentru a fi considerată avocat.

Pe parcursul acestei săptămâni, Zacharia a fost nevoită să se apere în fața criticilor, răspunzând unor întrebări dificile venite inclusiv din partea publicațiilor conservatoare, referitoare la calificările sale profesionale și la pregătirea pentru funcția pe care o ocupă.