Val de ironii după primul briefing al noii secretare de presă de la Casa Albă: "Citeşte bine la 11 ani"

Katie Zacharia, noua secretară de presă a Casei Albe, și-a făcut marți debutul la pupitru, afișând, potrivit The Guardian, "toată căldura, înțelepciunea și abilitatea politică a unui avatar creat cu inteligență artificială". Publicația britanică scrie că Zacharia a avut o exprimare rigidă, a manifestat ticuri nervoase și a evitat contactul vizual cu jurnaliștii. A răspuns la doar trei întrebări, iar întregul briefing a durat numai 14 minute. Prima ei apariţie în calitate de secretară de presă a stârnit un val de reacţii ironice în spaţiul public: "Bună, sunt noua voastră secretară de presă şi este prima dată când citesc cu voce tare".

Și trecutul noii secretare de presă ridică semne de întrebare. Katie Zacharia, în vârstă de 41 de ani, susține că este avocată, însă explicațiile sale au fost puțin convingătoare. Când un reporter a întrebat-o când a promovat examenul de admitere în barou, răspunsul ei a fost: "Când m-am mutat în China".

A fost aleasă pentru postul de la Casa Albă deși era relativ necunoscută, după o scurtă perioadă petrecută la Departamentul pentru Securitate Internă și o alta la Trump Media and Technology Group, potrivit The Guardian.

Un debut stângaci și neaşteptat de scurt

Îmbrăcată într-un sacou închis la culoare, cu nasturi mari aurii, a intrat marți dimineață în sala de briefing arhiplină și a urcat la pupitru în calitate de a șasea purtătoare de cuvânt a lui Trump. Fără să vrea, în discursul său de debut, l-a evocat pe Sean Spicer, primul purtător de cuvânt al lui Trump.

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"Participarea este la niveluri record, americanii entuziaști și muncitori stau la coadă și umplu arenele pentru a-i susține pe președintele Trump și pe republicani", a spus ea despre mitingurile electorale ale lui Trump, reluând discursul de debut al lui Spicer, care se lăudase în mod fals că la ceremonia de învestire participase cea mai mare mulțime din istorie. În realitate, la mitingurile lui Trump din această perioadă au existat numeroase locuri goale și un număr neobișnuit de mare de întreruperi provocate de protestatari.

Zacharia a citit din notițele pregătite despre numeroasele realizări mărețe ale lui Trump, ridicând stângaci privirea spre public mult mai rar decât ar fi trebuit, zâmbind în momente nepotrivite și punând accentul pe cuvinte nepotrivite. "O relație excelentă...” (privește în jos și oftează) "cu Venezuela".

Răspunsuri evazive și un mesaj de "numai bine" pentru ambasadoarea SUA în Grecia

Apoi au venit întrebările, mai întâi de la publicația de dreapta Breitbart News, apoi de la televiziunea de dreapta Fox News, al cărei corespondent, Peter Doocy, a vrut să știe dacă SUA au încetat să mai furnizeze informații secrete Ucrainei. Zacharia a încremenit pentru o fracțiune de secundă, apoi a răspuns: "Va trebui să revin cu un răspuns".

A urmat publicația Daily Mail, care a întrebat despre un presupus scandal de corupție în care este implicată Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia. Zacharia a răspuns pe un ton rece: "I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze. A fost un membru extrem de valoros al echipei și îi dorim numai bine".

Daily Mail a continuat cu "o întrebare personală": "Familia dumneavoastră este în California. Soțul și cei patru copii. Mă întreb cum veți reuși să gestionați această situație".

Zacharia i-a transmis un salut soțului său și a spus că îi place să petreacă timp cu copiii. "Ideea de a nu-mi petrece serile alături de copiii mei este complet inacceptabilă. Așa că președintele meu – scuzați-mă, soțul meu – asta a fost bună".

Apoi a încheiat brusc conferința și a promis că Trump va răspunde în curând întrebărilor pe peluza sudică a Casei Albe. În mod ironic, deși noua secretară de presă a răspuns la mult mai puține întrebări decât alți purtători de cuvânt la debutul lor, a generat mai multe știri prin anunțul referitor la Guilfoyle.

Val de critici şi de glume: "Citește bine la 11 ani"

Cât timp va rezista Zacharia în funcţia de secretară de presă? "Mi s-a părut că a fost foarte bună", a declarat Trump la scurt timp după încheierea briefingului. Însă Lincoln Project, un grup anti-Trump, a publicat pe X o imagine cu Katie Zacharia lângă o căpățână de salată verde, făcând aluzie la Liz Truss, care a rezistat doar 49 de zile în funcția de prim-ministru al Marii Britanii.

Însă opinia publică nu a fost atât de blândă cu noua secretară de presă. The Guardian a comparat-o cu un avatar AI și a poreclit-o "Zachbot". "Noua secretară de presă a lui Trump se defectează la debutul la pupitru" continuă titlul.

"Bună, sunt noua voastră secretară de presă şi este prima dată când citesc cu voce tare" este titlul unui articol publicat în The Atlantic.

Prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel a ironizat-o: "A fost prima zi la grădiniță pentru noua secretară de presă, Katie Zacharia". "Citește bine la 11 ani. El (Trump – n.red.) a angajat o elevă de clasa a patra ca secretară de presă!", a mai spus comediantul.

"Ei bine, acel briefing a fost practic un sketch de la SNL… doar că nu a fost", a scris pe X Jen Psaki, fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe în timpul administrației Joe Biden.

Iar Anthony Scaramucci, care a fost directorul de comunicare al lui Trump timp de numai 11 zile, o perioadă cunoscută acum drept "un Scaramucci", a scris pe X: "Cronometrul a pornit. Până acum, 1/11 dintr-un Scaramucci".