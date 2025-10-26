Antena Meniu Search
Dragostea pluteşte în aer la Hollywood. Katy Perry şi Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, şi-au făcut publică relaţia. După două luni de speculaţii, cei doi îndrăgostiţi au ieşit la o întâlnire în Paris, pentru a sărbători ziua de naştere a cântăreţei. 

26.10.2025

Sunt momentele care s-au viralizat în câteva clipe pe reţelele sociale. Katy Perry şi fostul premier canadian au ieşit ţinându-se de mână de la un spectacol de cabaret din inima Parisului. Fanii prezenţi la eveniment i-au urat la mulţi ani artistei.

Relaţia lor a ajuns în atenţia paparazzilor după ce au fost fotografiaţi la bordul unui iacht, în largul Californiei. Zvonurile însă au început să circule la scurt timp după divorţul artistei de Orlando Bloom, cu care are doi copii.

Katy Perry şi Justin Trudeau au fost văzuţi la un restaurant din Montreal, în iulie. De atunci, fostul premier al Canadei, divorţat din 2023, după o căsnicie de 18 ani, a fost prezent din ce în ce mai des la concertele ei.

