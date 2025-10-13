Antena Meniu Search
Kievul trimite o delegaţie în SUA pentru a solicita sprijin militar, după ce Trump l-a ameninţat pe Putin

O delegaţie ucraineană, condusă de şefa guvernului Iulia Svîrîdenko, a plecat luni spre Statele Unite. Acolo va purta discuţii în special legate de livrarea de sisteme de apărare antiaeriană suplimentare, în faţa războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, scrie AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 13.10.2025 , 17:12
"Săptămâna va fi una încărcată, ne aşteaptă multă muncă", a declarat şeful administraţiei prezidenţiale ucrainene Andrii Iermak.

Delegaţia va evoca de asemenea cu responsabili americani rezistenţa infrastructurilor energetice din Ucraina, lovite dur de Moscova în ultimele săptămâni, odată cu apropierea iernii, a precizat Iermak.

Trump îl ameninţă pe Putin cu rachete Tomahawk

Preşedintele american Donald Trump a susţinut duminica aceasta că el l-ar putea ameninţa pe omologul rus Vladimir Putin cu livrarea de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina, dacă Rusia nu va accepta să pună capăt războiului pe care l-a declanşat în 2022.

SUA sunt un susţinător major al Ucrainei şi i-a furnizat Kievului, în decurs de peste trei ani, material militar în valoare de zeci de miliarde de euro, împărtăşind de asemenea Kievului informaţii care îi sunt necesare pentru a lupta.

Rusia şi Ucraina au purtat anul acesta, la impulsul Washingtonului, mai multe sesiuni de negocieri directe la Istanbul, însă acestea au dus doar la acorduri privind schimburi de prizonieri şi de rămăşiţe ale soldaţilor ucişi.

razboi ucraina delegatie ucraina sua donald trump
