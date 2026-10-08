La 100 de ani, nu renunță la cina ei preferată, una neaşteptată: "Sunt în rai"

Frieda are un ritual de seară la care nu vrea să renunțe. La 100 de ani, femeia mănâncă în fiecare seară același lucru: un hot dog cu muștar și ceapă tocată, alături de o Coca-Cola dietetică. Iar preferința ei pentru această combinație simplă a cucerit internetul.

La 100 de ani, nu renunță la cina ei preferată. E neașteptată și o mănâncă în fiecare seară: "Sunt în rai" - Sursa: Captură foto Instagram/ queenoftreasures2024

Frieda locuiește în sudul Californiei împreună cu fiica sa, Queen, care îi este și îngrijitoare. Cele două au ajuns în atenția publicului după ce Queen a postat pe Instagram un videoclip filmat chiar de ziua mamei sale, când aceasta a împlinit 100 de ani, scrie revista Today.

Frieda mănâncă în fiecare seară, la cină, un hotdog și bea Coca-Cola dietetică

Atât Frieda, cât și fiica ei au cerut ca în materialele despre ele să fie folosite doar poreclele, pentru a le proteja intimitatea.

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În imaginile publicate online, Frieda apare zâmbind și savurându-și cina preferată. Cele două femei aveau chiar și un detaliu asortat: în acea zi purtau aceeași ojă roz, lucioasă.

"La 100 de ani, mama mea are un ritual de seară la care nu vrea să renunțe. Ați mânca aceeași cină în fiecare seară dacă v-ar face fericiți?", a scris Queen în descrierea videoclipului.

Frieda pare să fi găsit răspunsul. Hot dog-ul și băutura ei preferată îi aduc atât de multă bucurie, încât femeia a început să cânte despre ele, pe melodia "Cheek to Cheek", interpretată de Fred Astaire.

"Sunt în rai, am hot dog-ul meu și Cola dietetică", cântă Frieda, în timp ce ține în mâini mâncarea și băutura. Apoi glumește că nu își poate imagina ceva mai bun decât un hot dog și o Diet Coke.

Momentul a strâns milioane de vizualizări, iar utilizatorii rețelelor sociale au reacționat cu entuziasm. Unii au numit-o pe Frieda o adevărată „divă”, în timp ce alții au glumit că femeia ar fi descoperit secretul longevității.

Queen și mama ei au continuat să împărtășească online momente din viața lui Frieda, inclusiv fotografii și amintiri mai vechi. Printre acestea se numără un articol dintr-un ziar local despre un concurs de eleganță la care Frieda a participat, dar și documente păstrate de familie.

Femeia compune cântece despre Cola dietetică

Femeia a continuat să cânte și despre Diet Coke. Într-un videoclip publicat pe 29 august, Frieda apare ținând în brațe o cutie cu băutura ei preferată și glumește că intenționează să o bea până când se termină.

Reacțiile celor care au urmărit videoclipurile au fost, în mare parte, extrem de calde.

"Îmi văd viitorul și arată bine", a scris un utilizator.

"Este minunată. Îmi place bucuria ei sinceră pentru lucrurile simple", a comentat altcineva.

O altă persoană a povestit că fiica sa îi cere în fiecare zi să vadă videoclipul cu „melodia hot dog-ului”, după care râde și cântă alături de Frieda.

Într-un alt videoclip, Frieda pare complet nepăsătoare față de faptul că a devenit virală pe internet. Pentru ea, faima pare să fie mai puțin importantă decât ritualul de seară.

"Ești în locul tău fericit, mâncând hot dog-ul?", o întreabă fiica sa.

Frieda este, într-adevăr, în locul ei fericit.

Pentru cele două femei, însă, experiența a însemnat mai mult decât videoclipurile care au ajuns la milioane de oameni. Queen spune că această perioadă le-a apropiat și mai mult.

"Vreau doar să spun că aceasta a fost o experiență care ne-a apropiat foarte mult. Ne adorăm pur și simplu", spune Queen.

Iar Frieda are și un sfat pentru cei care vor să ajungă la 100 de ani: "Continuați să respirați".