Lavrov a reapărut în public după zvonuri privind dizgrația sa la Kremlin. E pregătit de discuții cu Rubio

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a revenit sâmbătă în atenția publică, făcând primele declarații după o absență de câteva zile care a stârnit speculații că ar fi căzut în dizgraţia Kremlinului. Lavrov a declarat într-un interviu pentru presa rusă că este pregătit să se întâlnească cu secretarul de stat american Marco Rubio şi că o astfel de comunicare este importantă.

"Secretarul de stat Marco Rubio şi cu mine înţelegem necesitatea unei comunicări regulate. Este important pentru a discuta problema ucraineană şi pentru a promova agenda bilaterală. De aceea comunicăm prin telefon şi suntem pregătiţi să organizăm întâlniri faţă în faţă atunci când este necesar", a declarat Lavrov într-un interviu acordat RIA Novosti.

Declaraţia vine după ce o convorbire telefonică între el şi Rubio, destinată pregătirii unui summit ruso-american la Budapesta, nu a decurs bine şi a dus la anularea întâlnirii pe care o anunţase deja preşedintele american Donald Trump.

La scurt timp după aceea, Lavrov a fost absent de pe scena publică, lipsind inclusiv de la o importantă şedinţă a Consiliului rus de Securitate, ceea ce a dus la speculaţii că ar fi căzut în dizgraţia Kremlinului, în ciuda unor dezminţiri făcute de purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov.

În dizgraţia lui Putin?

Vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a încercat să calmeze speculaţiile intense ale presei cu privire la o posibilă remaniere la cel mai înalt nivel al politicii externe ruse, după absenţa notabilă a ministrului de externe Serghei Lavrov de la reuniunea Consiliului de Securitate al Rusiei de miercuri, când preşedintele Vladimir Putin a lansat posibilitatea unor teste nucleare la scară largă.

"Aceste informaţii nu au niciun fundament", a declarat Peskov într-o convorbire telefonică cu reporterii, vineri. "Lavrov continuă să ocupe funcţia de ministru de externe, desigur", a asigurat Peskov.

Miercuri, cotidianul economic rus Kommersant, citând "surse bine informate", a stârnit uimire prin relatarea că veteranul şef al diplomaţiei ruse, un aliat de nădejde al lui Putin, "a lipsit de comun acord" de la întâlnirea la nivel înalt de la Kremlin.

Întrebată de CNN dacă Lavrov mai ocupă funcţia, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, a răspuns că Lavrov este încă în funcţie. Ea a confirmat absenţa acestuia de la şedinţa de miercuri, adăugând: "Dar asta se mai întâmplă".

Mai mult, observatorii au remarcat că Lavrov a fost singurul membru permanent al Consiliului rus de Securitate care a lipsit de la întâlnire. În paralel, s-a aflat că ministrul de externe nu va conduce delegaţia rusă la summitul G20 de la Johannesburg de la sfârşitul acestei luni: Putin a semnat pe 4 noiembrie un decret prin care a numit un funcţionar de rang mai mic, adjunctul şefului de cabinet al Preşedinţiei, Maksim Oreşkin, ca să conducă delegaţia.

Vestea că Lavrov nu a participat la reuniunea Consiliului rus de Securitate a venit la doar câteva săptămâni după eşecul planului de organizare a unui summit între Putin şi preşedintele american Donald Trump la Budapesta. Lavrov era omul de bază al Rusiei pentru realizarea acestei întâlniri, dar, după o convorbire telefonică între Lavrov şi secretarul de stat american Marco Rubio, summitul a fost suspendat. Oficialii americani au declarat că ruşii nu şi-au schimbat poziţia maximalistă faţă de Ucraina, iar administraţia Trump a impus noi sancţiuni Moscovei.

Serghei Lavrov, printre cei mai vechi aliaţi ai lui Putin

Lavrov a fost figura reprezentativă a diplomaţiei ruseşti timp de peste două decenii şi a ocupat anterior funcţia de ambasador al Rusiei la Naţiunile Unite. El l-a servit loial pe Putin într-o perioadă de confruntări intense între Rusia şi Occident, de la scurtul război ruso-georgian din 2008 şi invazia şi anexarea Crimeei în 2014 până la implicarea Moscovei în războiul civil din Siria în 2015. De asemenea, a fost un apărător fervent al invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

Lavrov, în vârstă de 75 de ani, este artizanul unui stil diplomatic agresiv şi conflictual, care s-a potrivit adesea cu aspiraţiile imperialiste ale lui Putin. La summitul ruso-american de la Anchorage, Alaska, din august, ministrul rus de externe a sosit purtând un hanorac cu sigla CCCP, iniţialele în chirilică ale Uniunii Sovietice.

În cazul lui Putin, însă, loialitatea şi continuitatea sunt încă apreciate, notează CNN. Anul trecut, de exemplu, Kremlinul a anunţat înlocuirea lui Serghei Şoigu, ministrul rus al apărării aflat în post de mulţi ani. Dar, în loc să fie demis pe loc pentru lipsa succeselor pe câmpul de luptă, Şoigu a fost mutat într-o funcţie secundară, cea de secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei. Se pare că, chiar şi în faţa unor eşecuri majore, răspunsul liderului Kremlinului este adesea o rearanjare a scaunelor de pe punte, conchide o analiză a CNN.

