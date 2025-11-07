Kremlinul a respins vineri speculaţiile conform cărora ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, ar fi căzut în dizgraţia preşedintelui Vladimir Putin după ce eforturile de a organiza un summit între şeful statului rus şi omologul american al acestuia, Donald Trump, au fost amânate luna trecută, informează Reuters, citată de Agerpres.

- Kremlinul respinge speculaţiile conform cărora Lavrov ar fi ieşit din graţiile lui Putin - Hepta

Serghei Lavrov, un diplomat cu experienţă cunoscut pentru stilul său de negociere ferm, a vorbit la telefon cu secretarul de stat american Marco Rubio pe 20 octombrie pentru a discuta despre un posibil summit la Budapesta între Putin şi Trump, care urma să se concentreze pe un potenţial acord de pace în războiul din Ucraina.

De unde au pornit speculaţiile

Declaraţiile oficiale ulterioare ale ambelor părţi nu sugerau că apelul ar fi decurs prost, dar a doua zi preşedintele Trump a spus că nu vrea să aibă o întâlnire care ar fi "o pierdere de timp". Ulterior, el a spus că a anulat summitul pentru că "pur şi simplu nu părea corect".

Articolul continuă după reclamă

Absenţa lui Lavrov de la o întâlnire importantă a Consiliului de Securitate al Rusiei săptămâna aceasta şi decizia preşedintelui de a trimite în locul lui Lavrov un adjunct al şefului de cabinet al Kremlinului pentru a conduce delegaţia Rusiei la un Summit G20 mai târziu în această lună au alimentat speculaţiile că preşedintele rus ar fi supărat pe Lavrov.

Vladimir Putin a precizat clar că, în afară de problema Ucrainei, consideră că o apropiere între Moscova şi Washington este în interesul naţional al Rusiei şi importantă pentru securitatea globală, având în vedere că cele două ţări deţin arsenale nucleare importante.

Ideea unei neînţelegeri a fost preluată de unele canale anonime de Telegram din Rusia şi de publicaţii în limba rusă critice la adresa Kremlinului, precum şi de către mass-media ucrainene. Întrebat vineri dacă Serghei Lavrov a căzut în dizgraţie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins ideea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat preţuri mai mari de Black Friday decât înainte? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰