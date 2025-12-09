Lituania a declarat marţi stare de urgenţă din cauza ameninţărilor la adresa siguranţei publice reprezentate de baloane de contrabandă provenite din Belarus, a anunţat guvernul, relatează Reuters, citată de Agerpres.

- Lituania a închis graniţa cu Belarus din cauza unor baloane de contrabandă. A fost decretată stare de urgenţă - Profimedia

Lituania acuză Belarusul că permite contrabandiştilor să utilizeze baloane meteorologice pentru a transporta ţigări de contrabandă peste graniţă, ceea ce a dus la blocarea repetată a aeroportului din Vilnius şi la perturbarea traficului aerian. Durata măsurilor de urgenţă nu a fost clarificată imediat.

Belarus acuză Lituania de provocări

Belarus, care în 2022 a permis utilizarea teritoriului său pentru invazia rusă în Ucraina, a respins orice responsabilitate pentru baloane şi a acuzat Lituania de provocări, printre care şi trimiterea unui dron pentru a arunca "material extremist".

Articolul continuă după reclamă

Lituania, membră a NATO şi a Uniunii Europene, care a făcut parte cândva din Uniunea Sovietică, a respins aceste acuzaţii ca fiind false.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰