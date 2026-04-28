Lovitură pentru piaţa petrolului. Emiratele Arabe Unite şi-au anunţat retragerea din OPEC şi OPEC+ de la 1 mai

Emiratele Arabe Unite urmează să se retragă atât din Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), condusă de către Arabia Saudită, cât şi din alianţa OPEC+, din care face parte şi Rusia, începând de la 1 mai, anunţă agenţia locală de presă WAM, scrie AFP.

"Această decizie reflectă viziunea strategică şi economică pe termen lung a Emiratelor Arabe Unite şi evoluţia profilului lor energetic şi accelerarea investiţiilor în producţia naţională de energie", scrie WAM.

Emiratele Arabe Unite au declarat că decizia lor va contribui, pe termen lung, la satisfacerea cererii globale tot mai mari de energie, după investiţiile recente menite să le crească capacitatea de producţie, scrie BBC.

Ministrul energiei din statul din Golf a afirmat că statutul de ţară fără obligaţii în cadrul grupului îi va oferi mai multă flexibilitate.

Organizaţia OPEC a fost înfiinţată în 1960 de cinci state (Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudită şi Venezuela), având ca scop coordonarea producţiei pentru a asigura venituri stabile membrilor săi. Numărul ţărilor din cartel a fluctuat de-a lungul anilor, însă, pe lângă membrii fondatori, organizaţia include şi Algeria, Guineea Ecuatorială, Gabon, Libia, Nigeria şi Republica Congo.

Emiratele Arabe Unite au aderat în 1967, iar plecarea lor va lăsa cartelul cu 11 membri. Există, de asemenea, încă 10 state non-OPEC în alianţa extinsă OPEC+.

