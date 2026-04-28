Lovitură pentru piaţa petrolului. Emiratele Arabe Unite şi-au anunţat retragerea din OPEC şi OPEC+ de la 1 mai

Emiratele Arabe Unite urmează să se retragă atât din Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), condusă de către Arabia Saudită, cât şi din alianţa OPEC+, din care face parte şi Rusia, începând de la 1 mai, anunţă agenţia locală de presă WAM, scrie AFP.

de Redactia Observator

la 28.04.2026 , 17:28
Lovitură pentru piaţa petrolului. Emiratele Arabe Unite şi-au anunţat retragerea din OPEC şi OPEC+ de la 1 mai Imagine ilustrativă - Shutterstock

"Această decizie reflectă viziunea strategică şi economică pe termen lung a Emiratelor Arabe Unite şi evoluţia profilului lor energetic şi accelerarea investiţiilor în producţia naţională de energie", scrie WAM.

Emiratele Arabe Unite au declarat că decizia lor va contribui, pe termen lung, la satisfacerea cererii globale tot mai mari de energie, după investiţiile recente menite să le crească capacitatea de producţie, scrie BBC.

Ministrul energiei din statul din Golf a afirmat că statutul de ţară fără obligaţii în cadrul grupului îi va oferi mai multă flexibilitate.

Articolul continuă după reclamă

Organizaţia OPEC a fost înfiinţată în 1960 de cinci state (Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudită şi Venezuela), având ca scop coordonarea producţiei pentru a asigura venituri stabile membrilor săi. Numărul ţărilor din cartel a fluctuat de-a lungul anilor, însă, pe lângă membrii fondatori, organizaţia include şi Algeria, Guineea Ecuatorială, Gabon, Libia, Nigeria şi Republica Congo.

Emiratele Arabe Unite au aderat în 1967, iar plecarea lor va lăsa cartelul cu 11 membri. Există, de asemenea, încă 10 state non-OPEC în alianţa extinsă OPEC+.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Orașul din România unde tocmai s-au finalizat lucrările la un terminal nou de aeroport: Cum arată și când se deschide pentru pasageri
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi s-a întâmplat să nu găsiţi motorină în benzinării?
Observator » Ştiri externe » Lovitură pentru piaţa petrolului. Emiratele Arabe Unite şi-au anunţat retragerea din OPEC şi OPEC+ de la 1 mai
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.