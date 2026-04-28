Agricultura românească intră într-o criză profundă. Numărul insolvențelor din sector a crescut cu 182% în primul trimestru din 2026, iar specialiștii vorbesc despre cel mai grav dezechilibru din ultimii 30 de ani, potrivit analizei realizate de INFINEXA.

Criză în agricultură: insolvențele au explodat cu 182%. Fermierii pierd bani chiar și după recolte record

În doar trei luni, 31 de companii agricole au intrat în insolvență, față de 11 în aceeași perioadă din 2025. Astfel, agricultura generează acum peste 20% din totalul insolvențelor din economie, de două ori mai mult decât anul trecut și de șase ori peste ritmul general.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât vine după un an agricol bun. Deși 2025 a adus producții ridicate, fermierii au pierdut bani.

"Agricultura românească traversează o perioadă extrem de dură. Presiunea costurilor și scăderea prețurilor apasă simultan pe companii care, în urmă cu câțiva ani, erau pe creștere", a declarat Adrian Lotrean, fondator INFINEXA.

Datele arată un declin accentuat. Cifra de afaceri a marilor producători a scăzut cu aproape 30%, iar profitul net s-a prăbușit cu 70% în doar doi ani. Două treimi dintre firme au ajuns să funcționeze cu capital de lucru negativ.

"Problemele sunt structurale, nu conjuncturale. O recoltă bună nu poate compensa anii de pierderi acumulate și datoriile care au devenit scadente", explică Mircea Șomlea, senior partener INFINEXA.

Criza este alimentată de mai mulți factori: prăbușirea prețurilor cerealelor după 2022, seceta prelungită de aproape patru ani, importurile masive din Ucraina și creșterea puternică a costurilor la îngrășăminte și energie. În plus, tensiunile geopolitice au amplificat instabilitatea.

Impactul se vede deja în economie. Companiile intrate în dificultate în 2026 aveau afaceri de aproximativ 1,68 miliarde de lei și aproape 1.000 de angajați.

Concluzia este clară: agricultura românească pierde teren rapid, iar fără măsuri urgente, criza s-ar putea adânci în lunile următoare.

