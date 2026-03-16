Marea Britanie se delimitează de acţiunile lui Trump în Iran: Nu trebuie să sprijinim mereu orice face SUA

Regatul Unit nu trebuie să sprijine întotdeauna fiecare intervenţie pe care SUA decid să o întreprindă, a declarat luni ministrul britanic al muncii şi pensiilor, Pat McFadden, după ce preşedintele american Donald Trump a avertizat anterior că NATO se va confrunta cu un viitor sumbru dacă aliaţii nu vor ajuta la deblocarea strâmtorii Ormuz, potrivit EFE, citată de Agerpres.

"Este întotdeauna prea multă retorică la această preşedinţie" de la Washington, a remarcat McFadden într-o intervenţie la postul de radio Times, comentând pe marginea avertismentului transmis de Donald Trump. Ministrul britanic a adăugat că dincolo de această retorică există "o relaţie bună şi strânsă între Regatul Unit şi Statele Unite". "Sunt încrezător că aceasta va continua. Comunicăm constant", a spus el.

Marea Britanie se delimitează de acţiunile SUA din Orientul Mijlociu

Dar asta nu înseamnă că "trebuie să sprijinim întotdeauna fiecare intervenţie şi fiecare acţiune pe care SUA decid să o întreprindă", a subliniat Pat MccFadden. Într-un interviu acordat duminică ziarului Financial Times, Donald Trump a subliniat că îi pare "logic ca cei care beneficiază de această zonă să ajute la garantarea că nu se întâmplă nimic rău acolo", apreciind că Europa şi China depind în mare măsură de petrolul din Golful Persic, spre deosebire de SUA.

"Dacă nu va exista niciun răspuns sau dacă răspunsul va fi negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO", a avertizat Trump. Blocarea strâmtorii de către Iran, ca represalii pentru atacurile SUA şi Israelului asupra teritoriului său, a provocat o creştere puternică a preţului petrolului, care a depăşit 100 de dolari pe baril.

Barilul de ţiţei Brent pentru livrare în luna mai a început săptămâna cu o creştere moderată de 1,40% şi se tranzacţiona luni la peste 104 dolari.

