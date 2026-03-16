Kaja Kallas: Strâmtoarea Ormuz se află în afara sferei de competenţă a NATO

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate, Kaja Kallas, a declarat luni că Strâmtoarea Ormuz este "în afara sferei de competenţă a NATO", dar că discută opţiuni cu ONU pentru a garanta navigabilitatea prin această cale maritimă.

"Am contactat NATO anterior, dar, în realitate, acest lucru se află în afara sferei de competenţă a NATO... Nu există ţări NATO în strâmtoarea Ormuz", a declarat Kallas luni, la sosirea sa la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe al UE, informează EFE, Reuters şi AFP, preluate de Agerpres.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica aceasta că NATO se confruntă cu un viitor foarte sumbru dacă ţările aliate nu oferă asistenţă pentru a permite navelor să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a închis-o ca răspuns la atacurile SUA.

Kallas a declarat că UE menţine operaţiunea EUNavfor "Aspides" în zonă şi că "există state membre care sunt, de asemenea, dispuse să contribuie, fie la coaliţia de voluntari, fie la operaţiunea în sine", dar a clarificat că zona "rămâne în afara teritoriilor NATO".

Şefa diplomaţiei europene a indicat că va trebui "să se discute despre ce anume sunt dispuse să facă statele membre în Strâmtoarea Ormuz".

Una dintre problemele pe care reprezentanţii le vor aborda luni, potrivit lui Kallas, este posibilitatea modificării mandatului Operaţiunii Aspides, în prezent o operaţiune menită să protejeze navele comerciale din Marea Roşie şi Golf.

"Întrebarea este dacă statele membre sunt pregătite să recurgă efectiv la această misiune, dacă vrem să garantăm securitatea în această regiune, cel mai simplu lucru ar fi să folosim operaţiunea pe care o avem deja în zonă şi poate să o modificăm uşor. Se vorbeşte şi despre o coaliţie de voluntari în acest sens", propusă de Franţa, a declarat ea.

Kaja Kallas a discutat posibilitatea lansării unei iniţiative în colaborare cu ONU

Între timp, politiciana estoniană a declarat că a discutat cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre posibilitatea lansării unei iniţiative similare cu cea din Marea Neagră pentru scoaterea cerealelor din Ucraina, deoarece "închiderea Strâmtorii Ormuz reprezintă o ameninţare serioasă la adresa aprovizionării cu petrol şi energie a Asiei".

"Dar este o problemă şi pentru îngrăşăminte. Şi dacă există o penurie de îngrăşăminte anul acesta, va exista şi o penurie de alimente anul viitor, în special în Africa", a comentat ea.

Kallas a subliniat că este important ca atenţia acordată Orientului Mijlociu "să nu distragă atenţia de la Ucraina, ca atenţia să nu se estompeze acolo" şi a considerat relaxarea sancţiunilor asupra petrolului rusesc, sugerată de SUA, "un precedent periculos, deoarece în acest moment avem nevoie ca ei să aibă mai puţini bani pentru a finanţa războiul".

"Este clar că toate aceste teatre de securitate sunt strâns legate în ceea ce priveşte capacităţile de care este nevoie în Ucraina sau în Orientul Mijlociu", a concluzionat aceasta.

