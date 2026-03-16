Secretar ONU: Europa la mila crizelor energetice, din cauza dependenței de importuri

Perturbarea pieţelor energetice provocată de războiul din Iran este o "lecţie lamentabilă" cu privire la riscurile legate de dependenţa de combustibilii fosili şi subliniază necesitatea ca guvernele să-şi dezobişnuiască economiile de petrol şi gaze, urmează să transmită luni factorilor de decizie din UE responsabilul ONU pentru climă, Simon Stiell.

Deşi geografic departe de criza din Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană i-a resimţit consecinţele prin creşterea vertiginoasă a preţurilor globale la petrol. Preţul la gaze în Europa a crescut cu 50% în cele două săptămâni de război.

"Dependenţa de combustibili fosili subminează securitatea naţională şi suveranitatea, înlocuindu-le cu subordonarea şi creşterea costurilor", susţine Simon Stiell, secretar executiv al Departamentului ONU pentru schimbări climatice (UNFCCC) într-un discurs pe care urmează să-l rostească la un eveniment preconizat pentru luni la Bruxelles, fragmente din acesta fiind făcute publice anticipat, informează Reuters, preluat de Agerpres.

"Europa depinde mai mult decât aproape oricare economie majoră din lume de importurile de combustibili fosili", afirmă Stiell, în care avertizează că această dependenţă îi lăsa pe consumatori "la mila şocurilor geopolitice şi a volatilităţii preţurilor".

UE importă peste 90% din petrolul şi 80% din gazul pe care le consumă. Liderii UE elaborează în grabă măsuri de urgenţă pentru a proteja consumatorii de creşterea bruscă a preţurilor la energie şi pentru a evita repetarea crizei energetice în Europa din 2022, când Rusia a redus drastic livrările de gaze, ceea ce a dus la o creştere vertiginoasă a preţurilor.

Pe termen lung, Comisia Europeană afirmă că strategia sa privind schimbările climatice, care vizează înlocuirea combustibililor fosili cu energie regenerabilă şi nucleară produsă la nivel local, va asigura securitatea energetică a ţărilor şi le va feri de fluctuaţiile preţurilor la combustibili.

Însă unele guverne, printre care cele ale Italiei şi Ungariei, exercită presiuni asupra Bruxelles-ului pentru a-şi relaxa politicile privind schimbările climatice, pentru a oferi industriilor o reducere a costurilor pe termen scurt.

Stiell a venit la Bruxelles pentru a le transmite liderilor europeni că a face aceasta ar fi "o iluzie totală" şi va susţine că trecerea la surse regenerabile, precum energia eoliană şi solară, înseamnă energie mai ieftină, locuri de muncă în tehnologiile curate şi o aprovizionare sigură.

"Dependenţa excesivă de importurile de combustibili fosili va face ca Europa să se târască în permanenţă de la o criză la alta", mai avertizează oficialul ONU. "Sursele regenerabile schimbă lucrurile. Lumina soarelui nu depinde de strâmtori maritime înguste şi vulnerabile", a mai declarat oficialul citat.

