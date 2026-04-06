Video Lumea împărțită între război și pace. Cum a fost sărbătorit Paștele în familia regală britanică

Lumea e împărţită între război şi pace. O parte a lumii creştine sărbătoreşte Paştele. În Regatul Unit, Prinţesa Kate a fost în centrul atenţiei la Slujba de la Castelul Windsor. Viitoarea regină a apărut pentru prima dată alături de restul familiei, la doi ani de la diagnosticul de cancer. Şi vedetele de peste Ocean s-au bucurat de sărbătoare în familie.

de Redactia Observator

la 06.04.2026 , 20:27

Împreună cu cei trei copii, cuplul princiar a aşteptat în faţa bisericii sosirea Regelui Charles şi a Reginei Camilla. Cu un zâmbet timid, Prinţesa Charlotte a salutat mulţimea adunată în faţa capelei Sfântului Gheorghe din Windsor. Un gest repetat câteva secunde mai târziu de mama ei, Catherine.

Presa britanică scrie că familia regală a încercat să afişeze o imagine de unitate, după scandalul în care a fost implicat Andrew, fratele Regelui Charles, care a avut legături strânse cu pedofilul american Jeffrey Epstein.

"Charles a spus întotdeauna că vrea o casă regală cu puţini membri. Acest lucru pare că s-a întâmplat într-un mod natural, din cauza crizei cu Andrew şi a faptului că Harry şi Meghan nu mai fac parte din familie", a explicat Rob Jobson, jurnalist britanic.

Îmbrăcată într-un palton roşu şi o pălărie în aceeaşi culoare, Regina Camilla a primit un buchet de flori de la un copil. Apoi, cei doi monarhi s-au oprit pentru a saluta oamenii.

Peste ocean, celălalt fiu al Regelui, Harry, a petrecut Paştele în natură împreună cu soţia Meghan. Pe paginile lor de socializare au fost publicate imagini cu cei doi copiii care aleargă desculţi în iarbă şi pictează ouă.

Paştele a fost primit cu bucurie şi de celebrităţi. Jennifer Lopez şi actriţa Liz Hurley au postat poze în care purtau urechi de iepuraş. În acest timp, cuplul Victoria şi David Bechham a dezvăluit că a petrecut sărbătorile alături de copiii Romeo, Cruz şi Harper, cărora le-au dăruit coşuri cu surprize dulci.

Iar Mariah Carey a postat o fotografie rară cu gemenii ei şi un iepuraş.

Redactia Observator
