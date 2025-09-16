Antena Meniu Search
Luxemburg vrea să recunoască statul Palestina în cadrul Adunării Generale a ONU

Luxemburg intenționează să recunoască statul Palestina, au declarat premierul Luc Frieden și ministrul de externe Xavier Bettel în fața unei comisii parlamentare, potrivit Mediafax. Decizia finală este așteptată să fie luată la sfârșitul acestei luni, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York.

Luxemburg vrea să recunoască statul Palestina în cadrul Adunării Generale a ONU

Anunțul vine după luni de ezitări din partea guvernului luxemburghez și pe fondul apelurilor tot mai insistente ale liderilor europeni pentru încetarea războiului Israelului în Gaza, declanșat după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului.

Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza afirmă că peste 60.000 de palestinieni au murit în război. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat acțiunile Israelului în Gaza drept genocid.

Săptămâna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că executivul UE va adopta o poziție mai dură față de Israel în legătură cu războiul, suspendând plățile către această țară și sancționând "miniștri extremiști" și coloniști violenți.

Articolul continuă după reclamă

Vinerea trecută, Adunarea Generală a ONU a votat pentru susținerea unei declarații care prevede "pași concreți, limitați în timp și ireversibili" către o soluție a celor două state în regiune, înaintea reuniunii organismului din 22 septembrie.

