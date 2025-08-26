Val de reacţii în toată lumea după ce 20 de oameni, printre care cinci jurnalişti, au fost ucişi într-un bombardament israelian asupra unui spital din Gaza. Atacul, filmat de o agenţie de ştiri, vine la o săptămână după ce încă şase ziarişti au fost uciși, tot într-un bombardament israelian, şi tot în apropierea unui spital.

Imaginile arată salvatorii şi jurnaliştii pe o scară exterioară, în timp ce încercau să recupereze trupul unui cameraman ucis de o rachetă israeliană. A doua explozie a avut loc la etajul patru al spitalului Nasser din Khan Younis. Printre victime se numără o jurnalistă de la agenţia de presă Associated Press, doi colaboratori de la Reuters şi un angajat al televiziunii Al Jazeera. Un chirurg britanic care a lucrat la spitalul bombardat a povestit că Israelul a tras de mai multe ori în clădire.

"Am plecat de la spitalul Nasser în urmă cu aproximativ patru săptămâni. A fost bombardat de mai multe ori. Sunt crime de război, sunt ucişi civili nevinovaţi. Este o barbarie la fel de mare ca orice am văzut în Gaza în ultimele 22 de luni", a declarat pentru SkyNews Nick Maynard, chirurg britanic.

Armata israelienă a anunţat începerea unei anchete şi a transmis că statul evreu nu atacă jurnalişti.

Într-o postare pe reţeaua X, premierul Benjamin Netanyahu a scris că ţara sa regretă incidentul tragic şi că apreciază munca jurnaliştilor. Iar reacţiile au continuat.

"Armata israeliană nu vizează în mod intenţionat civili. Teroriştii Hamas folosesc în mod intenţionat infrastructura civilă, inclusiv spitalele, drept scuturi. Relatarea dintr-o zonă de război activă implică riscuri uriaşe, mai ales într-un război cu o organizaţie teroristă precum Hamas",a declarat Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Preşedintele de la Casa Albă a aflat despre tragedie de la jurnalişti, în timpul conferinţei de la Biroul Oval. În paralel, Emmanuel Macron a catalogat atacul drept intolerabil, iar oficialii de la Berlin au cerut o anchetă.

Val de reacții după atac

Liderii şi grupurile de jurnalişti reacţionează la atacul israelian asupra Gazei, în urma căruia au murit cinci jurnalişti, transmite Reuters, potrivit News.ro.

Preşedintele SUA, Donald Trump

"Când s-a întâmplat asta?", "Nu ştiam asta. Ei bine, nu sunt mulţumit de asta. Nu vreau să văd asta. În acelaşi timp, trebuie să punem capăt întregului coşmar."

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron

"Este intolerabil: civilii şi jurnaliştii trebuie protejaţi în orice circumstanţe. Mass-media trebuie să poată să-şi îndeplinească misiunea în mod liber şi independent pentru a relata realitatea conflictului."

Ministerul Afacerilor Externe din Qatar

"Într-o declaraţie făcută luni, Ministerul Afacerilor Externe a subliniat că atacurile forţelor de ocupaţie asupra jurnaliştilor şi lucrătorilor umanitari şi medicali necesită o acţiune internaţională urgentă şi decisivă pentru a oferi protecţia necesară civililor şi pentru a se asigura că autorii acestor atrocităţi nu scapă de pedeapsă."

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, cere anchetă imparţială

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, António Guterres, condamnă cu fermitate uciderea palestinienilor în atacurile israeliene care au lovit spitalul Nasser din Gaza şi solicită o anchetă promptă şi imparţială, a declarat luni purtătorul de cuvânt Stephane Dujarric. „Secretarul general reaminteşte că civilii, inclusiv personalul medical şi jurnaliştii, trebuie respectaţi şi protejaţi în orice moment.

El solicită o anchetă promptă şi imparţială cu privire la aceste ucideri, a declarat Dujarric reporterilor. Declaraţia, care poate fi consultată integral aici, precizează, de asemenea, că personalul medical şi jurnaliştii trebuie să îşi poată îndeplini sarcinile esenţiale fără a fi expuşi la pericole sau interferenţe şi în deplină conformitate cu dreptul internaţional umanitar.

Arabia Saudită şi Qatarul condamnă uciderile

Într-o declaraţie a ministerului de externe, Arabia Saudită a condamnat ceea ce a descris ca fiind "atacurile Israelului asupra personalului medical, al echipelor de ajutor umanitar şi al presei" la spitalul Nasser, subliniind respingerea de către regat a încălcărilor continue ale legilor şi normelor internaţionale de către Israel.

Într-o declaraţie separată, Ministerul Afacerilor Externe al Qatarului a subliniat că atacurile asupra jurnaliştilor şi a lucrătorilor din domeniul medical şi al ajutorului umanitar necesită "acţiuni internaţionale urgente şi decisive pentru a asigura protecţia necesară".

De la începutul războiului, în Gaza au fost ucişi 192 de ziarişti, de trei ori mai mulţi decât au murit pe toată Planeta în ultimii trei ani dinaintea acestui război.

